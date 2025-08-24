Mundo gremial y político condenan ataque a guardias forestales de CMPC en La Araucanía

Un trabajador que prestaba servicios a una empresa colaboradora de la forestal falleció anoche tras el violento hecho, mientras otro se encuentra hospitalizado en Victoria.

Un ataque armado ocurrido anoche en la localidad de Victoria, región de La Araucanía, dejó una persona fallecida y otra herida. Tras el hecho, varias han sido las manifestaciones de condena, mientras la multigremial de La Araucanía llamó al Gobierno a invocar la Ley Antiterrorista.

Según publicó radio Bío Bío, el presidente de la entidad, Patricio Santibáñez, junto con manifestar su pesar y condolencias a la familia del trabajador fallecido, señaló que no pueden seguir ocurriendo este tipo de hechos, pese a que la región está bajo un estado de excepción. Por ello, pidió a las autoridades una actitud más activa, “que vayan detrás de estos grupos” y se invoque la mencionada ley.

Desde el Gobierno, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, explicó que está en evaluación si se presenta o no una querella invocando la Ley Antiterrorista. “Dependerá en buena parte del tipo de antecedentes que nosotros podamos obtener durante estos días. Pero en los casos de muertes violentas en la macrozona sur, en general, el Ministerio de Seguridad interpone las querellas respectivas”, acotó.

Reacciones

El mundo político también se mostró consternado. La candidata presidencial por Chile Vamos, Evelyn Matthei, criticó en sus redes sociales que “el Estado no puede seguir de brazos cruzados mientras el crimen avanza. El terrorismo en La Araucanía existe y por eso en nuestro Gobierno vamos a desarticular las células terroristas que existen en la región”.

En tanto, el exalcalde de La Florida —que fichó por el candidato presidencial del Partido Republicano—, Rodolfo Carter, afirmó que “ha llegado la hora de que la indignación con los violentos y la pena por las víctimas se convierta en la decisión de terminar de una vez por todas con esta locura. Sin excusas, mano dura”.

Cabe señalar que las víctimas del ataque trabajaban como guardias que prestaban servicios a CMPC, firma que manifestó su profundo pesar a las familias afectadas.