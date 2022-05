Boric señala que el éxito de su mandato se medirá si logra aprobar la reforma de pensiones

El presidente de la República, Gabriel Boric, abordó en entrevista con radio Cooperativa lo que espera de los dos reformas estructurales de su mandato: la tributaria y la de pensiones, considerando la aprobación de esta última como una medición del “éxito o fracaso" de su gestión.

El mandatario sostuvo que “yo sitúo el sacar una reforma previsional que mejore las pensiones de los chilenos como un criterio de éxito o fracaso del gobierno” y que “me pongo como meta sacar la reforma previsional y que al final de mi gobierno la PGU sea de $250 mil”.

Agregó que “mi convicción personal es que las AFP no deben tener un rol en el nuevo sistema de seguridad social. Ahora, entiendo que en el Parlamento tenemos que construir mayorías”.

Indicó que cree “en un sistema de pensiones que tiene un operador público, autónomo que sea único y lo que presentemos al Congreso va a air en línea con nuestro programa. En los últimos dos gobiernos se han hecho intentos de aprobar una reforma de pensiones y han fracasado por las diferencias entre los políticos”.

Explicó que se va a discutir en el Congreso el planteamiento de algunos sectores para que los afiliados que quieran seguir con la administración de los fondos por parte de los AFP lo puedan hacer. “A esa pequeña minoría, que no tiene lagunas previsionales y una taza de reemplazo del 70% de su último salario, hay que garantizarles de que no van a tener un perjuicio previsional producto del cambio de sistema, esa es mi convicción”.

Respecto a la reforma tributaria dijo que “en Chile las personas ricas pagan menos impuestos proporcionales que las personas que tiene menos y eso es grave, invito a las grandes empresas y sectores más pudientes de la sociedad a que no veamos esto como un gran enfrentamiento entre buenos y malos, sino que tengamos un gran pacto tributario que nos permita bajar lo máximo posible la evasión, 3,5 puntos del PIB, porque sin un pacto tributario no vamos a poder avanzar en cohesión social y sin eso no podemos crecer”.

Agregó que “nosotros vamos a incluir el impuesto a los súper ricos, por supuesto, es parte de nuestro programa y lo vamos a presentar al Parlamento”.

Convención: “No espero un príncipe azul”

El mandatario también abordó el proceso constituyente, indicando que “las críticas a la Convención son legítimas. Hay cosas que no me gustan, por supuesto, hay cosas que yo haría de otra manera, pero yo no espero de la Convención un príncipe azul. La Convención no va a ser el reflejo ante el espejo de todos mis deseos”.

Enfatizó que “la Constitución actual está desfondada. Por lo que he visto del texto final lo que hay hasta ahora será mejor de lo que tenemos, cuando uno revisa el texto que está llegando a puerto con un Chile estado social y democrático de derechos y que se respeta la autonomía del BC”.

Se todas formas, de cara al plebiscito de salida del 4 de septiembre y la eventualidad que gane el rechazo, Boric señaló que “el gobierno se debe poner en todos los escenarios y no puede ser reactivo, y nosotros el 5 de septiembre pase lo que pase debemos seguir gobernando”.