La DC llama a votar por Carolina Tohá en la primaria oficialista para contener a la derecha

Pasadas las 20:00 horas de ayer martes -en paralelo al cónclave oficialista en Cerro Castillo, en el que participaban la senadora Yasna Provoste y el diputado Eric Aedo- comenzó la reunión del Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, convocado para definir la postura de la colectividad en la carrera presidencial, de la que quedaron fuera tras la decisión de su timonel, diputado Alberto Undurraga, de bajar su candidatura a La Moneda. Sin embargo, la cita fue un mero trámite, pues desde muy temprano comenzaron las señales de un eventual respaldo a Carolina Tohá.





De hecho, Undurraga se reunió en privado con la candidata del Socialismo Democrático (SD) durante la mañana del martes, con el objeto de entregarle el apoyo de la DC a su candidatura.



En la tienda explicaban que el encuentro se concretó antes del Consejo Nacional, pues ya se conocía la postura de los integrantes de la instancia, por lo que se entendía que estaban los votos para respaldar la postura de llamar a sus adherentes a votar por la exministra del Interior en la primaria oficialista y, con ello, contribuir a asegurar su llegada a la papeleta de la primera vuelta presidencial.





Así, muy avanzada la noche, el Consejo Nacional emitió una declaración pública de dos carillas en que tras una larga introducción, donde hacen un diagnóstico acerca de la situación política del país, plantean su interés por aportar con propuestas viables a fin de “alejar la amenaza de una crisis del sistema democrático”.







“No debemos ser meros observadores”



Entrando de lleno al tema por el que se convocó al consejo, el documento señala que si bien el partido no participa en la primaria no le es indiferente el resultado. Y, en ese sentido, señala el texto, “creemos que no debemos ser meros observadores de las decisiones que se adoptarán por la ciudadanía ni que otros decidan por nosotros”; además de la necesidad de “impedir que en la próxima elección presidencial gane la derecha”, los lleva a señalar que “como partido que no forma parte del oficialismo, declaramos que los atributos y el liderazgo de la candidata del Socialismo Democrático son los que permitirán los mejores acuerdos para Chile”.





A renglón seguido, a través de la declaración pública, la DC dió a conocer su posición: “Invitamos a los adherentes y simpatizantes de la Democracia Cristiana a respaldar la candidatura de Carolina Tohá votando por ella en las primarias”.