Ministro Montes tras rechazo a acusación constitucional: "Hubo grupos parecidos a los de Democracia Viva antes"

Después de que el jueves la Cámara de Diputados aprobara la cuestión previa y no procediera con la acusación constitucional en su contra, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, se refirió esta mañana al caso Democracia Viva.

En conversación con Tele13 Radio, el ministro aseguró estar tranquilo y que desde la cartera se implementará un nuevo modelo en relación a los programas.

“Aquí se dicen cosas del robo más grande del siglo, eso no es efectivo. Aquí se dice todas las fundaciones son irregulares, eso tampoco es efectivo”, dijo Montes.

"En la medida en que haya posibilidad en el tiempo, ya no en función de una coyuntura específica, yo creo que es importante aclarar para realmente superar este problema, porque nosotros creemos que hay que superarlo con un nuevo modelo que ya está en marcha implementándose, pero también con responsabilidades de las personas que cometieron distintas irregularidades”, agregó.

Así, el ministro explicó que el caso representaba una parte del total de programas de Vivienda, siendo el 1% del programa de asentamiento el que está relacionado con fundaciones “y los problemas donde están los focos de corrupción, en particular, es una fracción menor de esto, o sea, no era tan fácil hacerlo”.

“Me he preguntado esto para otros programas cómo hacerlo hacia adelante, porque hay varias áreas que yo podría decir aquí hay más riesgos que en otras. Tenemos que fortalecer nuestro sistema de auditoría interna, en fin, un conjunto de cosas para tener una una capacidad de captar fenómenos como este más rápido”, mencionó.

En cuanto al momento de cuando se supo públicamente del caso, Montes explicó que fue con un llamado de la ministra del Interior y que después él mismo se contacto con el propio Seremi que reconoció el convenio por $ 426 millones con Democracia Viva.

“Ahí digo aquí hay un conflicto de interés abierto y le digo no queda otra que póngase inmediatamente, lo antes posible el cargo a disposición y eso fue, la verdad. Yo en ese momento no sabía de que se había contratado gente con los fondos de los programas de las fundaciones, se había contratado para trabajar en el Serviu y en la Seremi. Eso no lo sabía y menos que algunos de ellos eran más vinculados a un sector político”, dijo.

Acerca de si esta era una práctica habitual antes del periodo actual de gobierno, el ministro aclaró que “inicialmente pensamos que esto se repetía en otras regiones, no se repetía en ninguna otra región. Pensamos también que estaba el resto del Estado, esto existió antes”.

Precisó que “no voy a entrar en la historia porque me puedo equivocar, pero antes existió esto de que con plata de cierto programa se contrataba a personas para cumplir funciones en de control, incluso de de financiera, control contable, en fin, cosas de ese tipo que eran pagados por por las entidades que recibían el apoyo del Estado”.

“También hubo grupos parecidos a la Democracia Viva antes. No voy a repetir los casos, pero ya lo hubo antes, muchos años antes, que son grupos de personas que no tienen conciencia de que los recursos públicos son para lo que son y piensan de que a través de ciertas acciones se puede tener más poder dentro del Estado y para la acción política, que fue lo que aquí ocurrió”, señaló.

De esta manera y acerca de si se utilizó un mecanismo para defraudar con objetivo de financiar la política, Montes mencionó que es “uno de los temas que se que de lo que yo creo que hay que terminar de aclarar, se generó una confusión”.

“Un periódico, el día antes que fuera el contralor a la comisión investigadora dijo que había Democracia Viva en todas las regiones. El informe de la Contraloría no dice en ninguna parte eso, lo que había era Democracia Viva en Antofagasta”, dijo.

Señalando que existen otros casos que también son de corrupción, pero que tienen un sentido distinto y personas distintas. “Hay por lo menos dos casos en O’Higgins, un caso en Valparaíso, por lo menos esos tres casos hoy día están en el Ministerio Público. Nosotros al comienzo los entregamos al Ministerio Público, pero que tienen incluso orígenes, varios de ellos antes y los recursos son más o menos los mismos”.