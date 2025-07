Pablo Ortúzar y la carrera presidencial: “Tengo una confianza metafísica en la capacidad suicida de la derecha”

El investigador del IES, que participó en el capítulo de este lunes de la Cadem en Diario Financiero, no descarta que sólo por esa característica del sector, pudiera ganar la comunista Jeannette Jara la carrera a La Moneda.

En un nuevo episodio de la Cadem en Diario Financiero, el sondeo confirmó el tercer lugar de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei. Y sobre la carrera a La Moneda, justamente, conversaron con el investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Pablo Ortúzar, quien aseveró que en estos momentos “está muy bizarro el ambiente político”. Además hizo un duro análisis sobre el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Ortúzar abordó además el retroceso de Matthei en las encuestas, que pasó de ser primera durante mucho tiempo a ubicarse en un incómodo tercer puesto, y lo atribuyó a dos factores: Por un lado, a que la “ilusión” del votante respecto de la exalcaldesa “se disuelve por la acción de la candidata, de su entorno… Y, la otra, es que haya un cambio de las condiciones de la lucha política y del contexto socio-económico, que hagan que esos atributos, a pesar de no haber sido defraudados, ya no se consideren valiosos en el contexto actual”; aunque se inclinó a que puede ser más la primera que la segunda opción; que “aquí ha habido una centroderecha que no ha logrado estar a la altura de las expectativas que se habían generado en torno a su campaña. Aunque también, obviamente, hay un factor de polarización”.

Respecto al efecto de la denuncia de una campaña “asquerosa” que hizo la propia Matthei en contra del Partido Republicano, el experto señala que fue complicado para Kast y recuerda que el propio candidato le “ha abierto la puerta de la política a mucha gente que viene de ese submundo, pagando costos por lo mismo”. Y la razón de que esta polémica haya tomado tanto vuelo, es que “el centro no existe y los dos candidatos que tenemos están simulando ser más moderados de lo que son”, dice el investigador del IES en alusión a José Antonio Kast por la derecha y a Jeannette Jara por la izquierda.

“Carecemos hoy día de un proyecto país”

En este contexto tan desafiante, Pablo Ortúzar se pregunta si acaso Matthei será capaz de ordenar a Chile Vamos frente a un discurso programático; al igual que Jara y Kast, en sus respectivos sectores. Y, recordando que en paralelo con la presidencial este año hay elección parlamentaria, destacó que “ningún parlamentario va a estar dispuesto a invertir capital político propio, hacerse daño, a sacrificar popularidad por medidas necesarias, pero impopulares, ni uno”, para, entre otras cosas, recuperar gobernabilidad.

Entre este tipo de medidas, el experto pone en primer plano la reforma al sistema político, para a partir de eso generar un programa de desarrollo para Chile. Si eso no ocurre, advierte, no habrá transformaciones importantes ni un programa de largo plazo. En conclusión, desde su punto de vista, “carecemos hoy día de un proyecto país”.

En cuanto al logro de Jeannette Jara, no sólo de ganar la primaria, sino de que se esté imponiendo en las encuestas, Ortúzar lo atribuyó a su “proximidad” con la gente; en comparación con Carolina Tohá, el investigador destacó que esta última tuvo dos problemas: “Uno, que era del sector de la Concertación que se había vendido muy barato y muy luego al movimiento estudiantil, desde el principio; entonces, que viniera ahora a reivindicar a la Concertación sonaba impostado. Y ese fue un error de los jóvenes de la transición, que esperaban usar como sicarios a los cabros chicos, a la nueva izquierda, para sacar a los viejos de la cancha, pero esperaban que Boric y compañía le respetaran su lugar en la fila. Cosa que no pasó. Y el otro problema de Tohá es que, efectivamente, es de una cultura muy elitista”, lo que contrasta con la postura de Jara.

Pese a ello y a la imagen que trata de transmitir Jara, Ortúzar asegura que ella tiene los votos que tiene el presidente Gabriel Boric y que no existe el crecimiento como “espuma” de la candidata comunista. Acto seguido plantea que el Partido Comunista (…) “es un partido que está podrido, está estancado”; pero no tiene mejor opinión de lo que pueda hacer la derecha en lo que resta de campaña presidencial, pues “tengo una confianza metafísica en la capacidad suicida de la derecha, sólo por eso” podría ganar Jeannette Jara la segunda vuelta, enfatiza.