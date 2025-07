“Te amo PGU”: Kast lanza campaña en respuesta a las acusaciones del oficialismo

“Te amo PGU”. Esa es la campaña que lanzó este lunes el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Ello en respuesta a quienes desde el oficialismo aseguraron en redes sociales que el exdiputado eliminaría la Pensión Garantizada Universal (PGU) de llegar a La Moneda.

“Ese estilo de la izquierda de plantear que si sale electo un sector distinto al que no sean ellos mismos, todo se va a acabar, es falso”, dijo el candidato en un punto de prensa.

“Ahora van a ver cómo los stickers y nuestras escarapelas de aquí a un par de días van a decir ‘Te amo PGU’ con la mano puesta en el corazón”, agregó.

Kast enfatizó en que el partido apoyó la PGU en 2021, y que “es necesaria, es un aporte importante, potencia el pilar solidario y es algo que nosotros vamos a promover y fomentar”.

“Paso a paso” en la conformación del equipo

El candidato también se refirió a la salida del exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, luego del no pago de sus contribuciones por una propiedad en Paine en proceso de regularización.

“Yo creo que ocurrió lo que tenía que ocurrir. Tenía que dejar el cargo. Y en eso había un acuerdo bastante transversal de todas las corrientes políticas”, mencionó.

Por su parte, ante los cuestionamientos a la falta de nombres en su equipo programático, declaró: “Nosotros en esto nos hemos caracterizado por la seriedad. Hemos elaborado distintas propuestas. Esas propuestas se elaboran con equipos de trabajo. Por lo tanto, paso a paso”.

“Hoy tenemos un encargado económico que es muy destacado y ha sido muy bien valorado por la ciudadanía, que es Jorge Quiroz. En el tiempo ustedes van a ir conociendo otros nombres, pero hoy estamos abocados a compartir los trabajos que hemos realizado y las propuestas que hacemos son transversales entre nosotros”, sumó Kast.

“Así que más que nombres, hoy son las propuestas y estamos preparando también lo que va a ser el programa que vamos a incorporar junto con la inscripción de la candidatura al Servel el 18 de agosto”, zanjó el exdiputado.

“Nosotros, como decimos siempre, no trabajamos por las encuestas. Trabajamos muy claramente por propuestas, mirando qué le hace bien a Chile”, dijo también el candidato, respecto a su alza en las encuestas, que lo ubican en segundo lugar en la carrera presidencial.

“A la segunda vuelta va a pasar algún candidato o candidata de Gobierno y alguien que represente todo el bloque de la oposición. Lo importante es que los que no pasen o no pasemos, apoyemos a quien pase y eso va a ser una mayoría muy clara, muy contundente, y va a demostrar que este es un Gobierno fracasado y que la gente no quiere seguir con la misma línea de Gobierno”, lanzó.

Críticas a Boric

Kast aprovechó la instancia, a su vez, para criticar la cumbre organizada por el Presidente Gabriel Boric este lunes en La Moneda, que reunió a diversos presidentes de Sudamérica y al presidente de España, Pedro Sánchez.

“La democracia se fortalece persiguiendo al crimen organizado, al terrorismo, a la delincuencia”, mencionó el republicano.

Y añadió que “la democracia está en peligro hoy día, precisamente porque el presidente no se ha hecho cargo de la primera urgencia social de los chilenos, que es la seguridad ciudadana”.

“Me habría gustado que el presidente, más que invitar a otros presidentes de naciones de Sudamérica, incluso una de Europa que está siendo cuestionada por temas de probidad, hubiese dedicado todo ese tiempo a estar ahí, junto a las víctimas y generando una acción concreta del Gobierno para combatir el crimen organizado”, cerró el candidato.