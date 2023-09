Senadores valoran llamado del Banco Central a tomar medidas para aumentar el crecimiento de la economía

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El Informe de Política Monetaria (IPoM), presentado esta mañana de miércoles por el Banco Central, llamó especialmente la atención de los senadores, en particular la última página de la intervención de la titular del ente emisor, Rossana Costa.

Según los legisladores, la economista los instó a tomar las medidas necesarias para en el corto plazo no solo recuperar el crecimiento potencial de la economía, sino que superarlo para hacer frente a los desafíos actuales del país.

El senador de Evópoli, Felipe Kast, planteó que “el mensaje que nos dan es bien claro: hay una hoja de ruta que da resultado en materia inflacionaria y en materia de crecimiento estamos al debe”. Y agregó que “hay cuatro frases tan claras en la última página de su exposición, no sé si alguna vez fue tan claro el mensaje: miren, la pega monetaria se está haciendo, pero la de crecimiento económico no; y lo dicen sutilmente porque saben que no son parte de sus competencias”.

Para el senador José Miguel Insulza (PS), “la inflación está a la baja y eso hay que felicitarlo, pero tenemos problemas, estamos en periodo de muy bajo crecimiento, no es frecuente que a este país se le diga claramente que no va a crecer”.

x Banco Central reduce expectativas de PIB para el año y sube levemente pronóstico de inflación para el cierre de 2023

Afirmó que “el tema principal de este país es el crecimiento, si no se crece no se reparte y no hay vuelta que darle; y mucho menos en beneficio de los más pobres” y agregó que “vamos a enfrentar un periodo socialmente complejo frente a lo cual debemos ser capaces de reaccionar con un gran acuerdo nacional por la producción y el crecimiento”.

A su turno, el senador y presidente de la comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber (PPD), planteó que “nadie puede estar contento porque la economía no va a crecer este año, pero hacia 2025 Chile va a recuperar su tasa de tendencia de crecimiento y en esto con palabras muy medidas y calibradas, lo que nos dicen es que el Banco Central tiene un límite de cuánto puede colaborar para el crecimiento de la economía y que se acerque a su nivel de tendencia y que la pega la tienen que hacer otros entes”.

El legislador enfatizó que "para eso el llamado es a ponernos de acuerdo en este pacto por el crecimiento y la modernización del Estado y eventual reforma tributaria, que nos permitan volver a recuperar el potencial de crecimiento de nuestra economía”.

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), señaló que “me gustaría tener mejores noticias, pero es lo que hay” y que “más allá de las discusiones políticas internas sobre si la prioridad deben ser los impuestos o el crecimiento, que es de nuestra área, siento que ustedes (dirigiéndose a los consejeros) deben aportar, porque si plantean una duda de esa naturaleza, qué sugerencias nos pueden hacer”. Y precisó que “aunque sé que están limitados, pero en su momento nos dijeron que los retiros no eran adecuados, me gustaría saber ahora cuáles son esas sugerencias para más crecimiento”.