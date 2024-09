BTG Pactual compra oficina de multifamily en Miami como parte de su plan de expansión global

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Banco BTG Pactual, el mayor banco de inversión independiente de América Latina, compró la firma de gestión de activos y de patrimonios familiares con sede en Miami, Greytown Advisors, como parte de su estrategia de expansión global.

“Greytown no fue la primera ni la única firma que estudiamos, pero fue la primera con la que llegamos a un acuerdo tras dos años de negociaciones”, dijo Rogerio Pessoa, socio y responsable de gestión de patrimonios de la brasileña, quien añadió que es posible que se produzcan otras adquisiciones similares. No se revelaron los términos de la compra de Greytown.

BTG identificó hace años oportunidades para eventualmente comprar multifamily offices en EEUU, ya que solo en Florida hay más de 100 asesores de inversión registrados que atienden a clientes latinoamericanos, según Pessoa. Greytown, con US$ 1.000 millones en activos bajo gestión, aporta su experiencia con clientes de alto patrimonio neto en Centroamérica, una región con una riqueza muy concentrada y donde BTG tiene una presencia muy pequeña.

Buen calce

“Casi no hay traslape de clientes”, dijo Pessoa, añadiendo que también hay “un encaje cultural”, ya que el presidente de Greytown, Marcello Correa, es brasileño y trabajó en uno de los primeros bancos de inversión de Brasil, el Banco Garantia. Ahora será socio de BTG.

Por otro lado, BTG aporta a los clientes de Greytown y a sus empresas servicios de banca de inversión y capacidad crediticia, además de investigación y su estructura operativa, según Daniel Passy, responsable de gestión de patrimonios de BTG en EEUU.

Con la adquisición de Greytown, que ya ha sido aprobada por los reguladores, BTG cuenta con unos US$ 45 mil millones bajo gestión en su negocio de oficinas multifamiliares, con puntos de venta en Brasil, Chile, Europa y EEUU, dijo Pessoa.

Programa de compras

BTG dijo en junio que había firmado un acuerdo definitivo para adquirir M.Y. Safra Bank, con sede en Nueva York. El banco, que no tiene vínculos con J. Safra Group, tenía una cartera de préstamos a finales de marzo por un total de US$ 275 millones. La adquisición se produce tras la compra de FIS Privatbank en Luxemburgo el año pasado.

BTG también tiene oficinas en Madrid, Lisboa, Londres y Riad, así como un broker dealer en EEUU y negocios de gestión de patrimonios en ciudades como Miami. En Latinoamérica, la empresa tiene un banco en Chile y Colombia y presencia local en Argentina, México y Perú.

El negocio de gestión de patrimonios y banca personal de BTG alcanzó los 799 mil millones de reales (US$ 144 mil millones) en activos gestionados en junio, un 27% más que un año antes, según sus estados financieros.