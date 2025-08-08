Click acá para ir directamente al contenido
Coopeuch concreta su tercera emisión de bonos en Japón para financiamiento de sus programas sociales

La operación, que tuvo como banco colocador a DAIWA Capital Markets, contempló un monto de 3 mil millones de yenes (cerca de US$ 21 millones) con vencimiento a agosto de 2028 y una tasa de 1,71%.

Por: Diario Financiero online

Publicado: Viernes 8 de agosto de 2025 a las 13:00 hrs.

