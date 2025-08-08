Coopeuch concreta su tercera emisión de bonos en Japón para financiamiento de sus programas sociales
La operación, que tuvo como banco colocador a DAIWA Capital Markets, contempló un monto de 3 mil millones de yenes (cerca de US$ 21 millones) con vencimiento a agosto de 2028 y una tasa de 1,71%.
La cooperativa de ahorro y crédito Coopeuch concretó una colocación de bonos en el mercado japonés por 3 mil millones de yenes (aproximadamente US$ 21 millones), con vencimiento en agosto de 2028 y una tasa de 1,71%.
La operación, que tuvo como banco colocador a DAIWA Capital Markets, fue realizada bajo el Marco de Financiamiento Social de la cooperativa, para proyectos enfocados en inclusión financiera y acceso a la vivienda.
Esta es la tercera emisión de Coopeuch en el mercado japonés, tras sus colocaciones anteriores en octubre de 2018 y junio de 2023, consolidando así su relación con los inversionistas internacionales. La operación, además, es la primera colocación internacional de Coopeuch bajo su Social Bond Framework, que refuerza su compromiso con el financiamiento responsable, la inclusión financiera y el desarrollo sostenible.
“Este bono refleja la confianza del mercado internacional y particularmente de los inversionistas japoneses en nuestra cooperativa y respalda nuestro quehacer de ser una empresa cooperativa que genera inclusión financiera con impacto económico y social”, comentó Rodrigo Silva, gerente general de la cooperativa, que mantiene cerca de 1,3 millones de socios a lo largo de Chile.
