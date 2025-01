Scotiabank se suma a grandes bancos de Wall Street y abandona mayor alianza de entidades financieras comprometidas contra el cambio climático

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Bank of Nova Scotia es el último banco importante que en retirarse de la mayor alianza de financiación climática de la industria, la Net-Zero Banking Alliance (NZBA) o Emisiones Netas Cero, tras un éxodo masivo liderado por los bancos de Wall Street.

Este grupo, que reúne a instituciones financieras comprometidas con reducir sus emisiones de carbono y alinear sus carteras con los objetivos del Acuerdo de París, ha perdido varios miembros en los últimos meses, a causa del cambio de políticas climáticas que traería el regreso de Trump a la Casa Blanca.

La entidad canadiense confirmó este lunes que abandonó la NZBA, noticia que llega después de que Toronto-Dominion Bank, Bank of Montreal, Canadian Imperial Bank of Commerce y el National Bank of Canada dijeran el viernes que abandonaban la NZBA.

Compromiso climático

Scotiabank y otros prestamistas que abandonaron el grupo dijeron que la decisión no afectará su compromiso de descarbonizar su negocio.

En el caso de Scotiabank, la firma “continuará financiando la transición y apoyando a nuestros clientes en la implementación de sus estrategias de sostenibilidad; este es el papel más importante que podemos desempeñar”, anunció en comunicado enviado por correo electrónico.

Además, agregó que el banco “continuará informando sobre nuestro progreso, al tiempo que cumple con los variados y crecientes requisitos de los reguladores de todo el mundo”.

El Royal Bank of Canada es el único gran banco canadiense que sigue formando parte de la alianza, pero el mayor prestamista del país ha sugerido que está reconsiderando su retiro.

Dave McKay, director ejecutivo de RBC, dijo a principios de enero que retirarse de la NZBA "no implica un incumplimiento del compromiso con el cero neto o cambio climático".



Los bancos canadienses fueron algunos de los principales financistas de empresas de petróleo, gas y carbón en 2024, y Toronto-Dominion, RBC, BMO y CIBC se ubicaron entre los 10 primeros en este tipo de operaciones, según datos compilados por Bloomberg. El mayor proveedor de financiación de combustibles fósiles el año pasado fue el banco de inversión JPMorgan Chase.

Transición hacia combustiles fósiles

Desde principios de diciembre, la NZBA ha sido abandonada por Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo, Bank of America, Citigroup y JPMorgan.

Las salidas se producen en un momento en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deja claro que intentará revertir las políticas climáticas de la era Biden y, en su lugar, promover una reactivación de la producción de combustibles fósiles. El regreso de Trump también ha envalentonado al Partido Republicano en sus continuos ataques a la financiación climática, ya que los estados redoblaron las prohibiciones y las demandas judiciales.

Otras alianzas climáticas han perdido miembros destacados. Apenas una semana después del inicio del nuevo año, BlackRock anunció que pondría fin a su membresía en la iniciativa Net Zero Asset Managers (NZAM, sigla en inglés) o Gestores de Activos con Emisiones Netas Cero, una iniciativa global en la que gestores de fondos se comprometen a alinear sus inversiones con los objetivos climáticos del Acuerdo de París para alcanzar emisiones netas cero antes de 2050.

BlackRock, que se encontraba entre los administradores de activos señalados en una demanda encabezada por Texas que alegaba violaciones antimonopolio debido a la adopción de estrategias proclimáticas que suprimen la producción de carbón, dijo que permanecer en la NZAM lo habría expuesto a "investigaciones legales".

En 2023, un grupo de aseguradoras que buscaba emisiones netas cero sufrió una huelga masiva en medio de amenazas de litigio por parte de los republicanos. Un grupo similar de inversores, Climate Action 100+, se vio afectado el año pasado por deserciones de alto perfil por parte de las divisiones de gestión de activos de Goldman, JPMorgan y Pacific Investment Management.