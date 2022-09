Evergrande promete reiniciar todos los proyectos inmobiliarios estancados

China Evergrande se comprometió a reanudar la construcción de todos los proyectos inmobiliarios estancados restantes para fines de este mes, ya que el desarrollador más endeudado del mundo trabaja para pacificar un boicot hipotecario a nivel nacional.

El desarrollador reanudará la construcción de 38 proyectos restantes para fines de septiembre y acelerará 62 proyectos reiniciados al "nivel normal", según un comunicado de la compañía publicado el lunes por la noche que citó a su presidente, Hui Ka Yan, en una reunión semanal.

Entre los 706 proyectos vendidos previamente de Evergrande en todo el país que deben completarse y entregarse a los compradores de viviendas, 668 habían reanudado la construcción, dijo.

“Tenemos que trabajar duro y ponernos manos a la obra para garantizar la entrega de los proyectos. Solo así podremos satisfacer a los compradores de viviendas, reanudar las ventas, reanudar las operaciones, pagar todo tipo de deudas y salir del apuro”, dijo Hui en la reunión.

Evergrande ha estado en el centro de una crisis de liquidez que afecta al sector inmobiliario chino. Los desarrolladores chinos hambrientos de efectivo, incapaces de vender más deuda, se han visto obligados a suspender proyectos, lo que provocó que cientos de miles de propietarios de viviendas dejaran de pagar la hipoteca de propiedades sin terminar en protesta.

El boicot se produjo en un momento crítico para Beijing, antes de una histórica reunión del Partido Comunista a mediados de octubre, y ha ejercido presión sobre el sistema bancario del país por US$ 53,1 billones.

Para frenar las consecuencias económicas más amplias de la crisis inmobiliaria, las autoridades chinas han lanzado esquemas de préstamos especiales para ayudar a los desarrolladores en dificultades.

Zhengzhou, la capital de la provincia central china de Henan que está más expuesta a la revuelta hipotecaria, se comprometió a movilizar recursos crediticios y herramientas políticas para ayudar a reiniciar todos los proyectos inmobiliarios estancados en la ciudad antes del 6 de octubre, según un documento que detalla la iniciativa fechado el 6 de septiembre. eso fue visto por el Financial Times.

Evergrande, que incumplió con su deuda en el extranjero en diciembre y no cumplió con la fecha límite de julio para presentar un plan preliminar para reestructurar sus US$ 300 mil millones de pasivos, no dio detalles sobre cómo aseguraría los fondos para reanudar la construcción. La semana pasada, dijo que vendería sus participaciones restantes en el Shengjing Bank de China por US$ 1.100 millones.

Evergrande está bajo una creciente presión de los acreedores. Su sede en Hong Kong ha sido incautada por un síndico probablemente designado por el prestamista China Citic Bank International, después de que el desarrollador no pudiera vender el edificio dos veces para pagar un préstamo prometido de 7.600 millones de dólares de Hong Kong (US$ 968,3 millones), según documentos de la empresa.

Evergrande también está luchando contra una petición de liquidación presentada en los tribunales de Hong Kong por uno de sus acreedores, Top Shine Global, que argumenta que el desarrollador no cumplió con una obligación financiera de 863 millones de dólares de Hong Kong. La audiencia judicial se ha aplazado hasta el 28 de noviembre.