Histórica fábrica arrocera de Tucapel será reconvertida en el primer centro comercial de la ciudad de San Carlos

El proyecto es impulsado por dos empresarios inmobiliarios de la zona, asesorados por un exFalabella para su desarrollo y ejecución.

Inaugurada en 1945, la histórica fábrica arrocera de Tucapel en la ciudad de San Carlos (Región del Ñuble) funcionó por más de 70 años, hasta que el año 2017 la brasileña Camil Alimentos -la mayor productora de arroz de América Latina, que adquirió Empresas Tucapel a la familia Aresti a fines de 2009- decidió cerrarla.

La arrocera, por años, estuvo abandonada, pero ahora esa misma estructura será reutilizada por una sociedad de empresarios locales que vio una oportunidad para reacondicionar la fábrica y convertirla en el primer centro comercial de San Carlos.

Así, Julio Roberts Maturana y Patricio Lozano, anteriormente dedicados al sector inmobiliario -con foco en el bodegaje, sobre todo- decidieron saltar al retail y adquirieron el inmueble.

Las obras ya iniciaron y, de hecho, se espera que “Barrio Sur”, como se llamará el futuro centro comercial, esté operativo a fines de este 2026.

Para su diseño y ejecución, contrataron a MO Global Advisors -la consultora especializada en desarrollo de centros comerciales del exejecutivo de Falabella, Mauricio Ortiz- y ya comenzaron con las obras. Ortiz, además, es asesorado por el gerente general de Midmall, outlet emplazado en la comuna de Maipú.

La idea del proyecto es conservar una parte relevante del casco antiguo de la fábrica y, si bien, muchos espacios serán completamente nuevos, el diseño busca mantener memorias -por ejemplo, vigas y otros elementos estructurales- de la vieja planta de Tucapel.

“Un aspecto muy importante es que hemos conservado gran parte del casco de la fábrica, lo que le da mucho valor histórico a este proyecto, el cual debería transformarse a fines de este año en una de las aperturas más importantes de la región y sin duda el nuevo polo comercial de San Carlos”, escribió Ortiz hace unas semanas en su cuenta de Linkedin.

Detalles del centro

El proyecto contará con cerca de 6.000 m2 de superficie construida, en un terreno de unos 14.000 m2, específicamente en la calle Ramón Freire, esquina con Avenida Arturo Prat, en el sector sur poniente de San Carlos.

Los desarrolladores de Barrio Sur ya confirmaron que el centro contará con un supermercado El Trébol, una tienda de mejoramiento del hogar y un centro de salud de unos 400 m2, que se sumarán a otros 15 locales más. Asimismo, el diseño contempla más de 90 estacionamientos para vehículos y espacios para bicicletas y motos de reparto de delivery. Por otro lado, están trabajando en una propuesta gastronómica para incluir en el proyecto, en línea con la tendencia global de la industria de los centros comerciales de plantearlos como “un lugar para pasar el tiempo y no solo para comprar”.

Según explican conocedores de la iniciativa, el fundamento principal es que en San Carlos, ciudad de más de 57 mil habitantes, no hay ningún centro comercial ni otro lugar de este tipo que se le asimile. Además, estiman que se puede capturar el interés de las personas de otras áreas de influencia cercanas, como Coihueco, Ñiquén, San Fabián, San Nicolás e incluso Parral.