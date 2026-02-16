Concesionaria de Hospital de La Serena acusa al MOP de retrasos críticos y pide extender plazo en 266 días
Esto implicaría postergar la puesta en servicio provisoria del centro de salud a julio de 2029.
Noticias destacadas
Un nuevo foco de tensión se abrió en el sistema de concesiones hospitalarias. La sociedad a cargo del Hospital de La Serena -ligada a la española Acciona- ingresó una discrepancia ante el Panel Técnico de Concesiones en contra del Ministerio de Obras Públicas (MOP), acusando una serie de incumplimientos contractuales que, según sostuvieron, afectó de manera directa la programación y la ruta crítica del proyecto.
El reclamo apunta principalmente al prolongado proceso de revisión y aprobación del Proyecto de Ingeniería Definitivo (PID), una etapa clave para habilitar el desarrollo pleno de la fase constructiva y que, según la concesionaria, aún no concluye, pese a que las obras del establecimiento ya registran un avance superior al 15%.
De acuerdo con el documento presentado por el socio abogado de Molina Ríos, Víctor Ríos, los hechos se concentran entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, período en el cual el mandante habría desplegado actuaciones contrarias a las bases de licitación, “afectando directa y gravemente los plazos del contrato”.
La concesionaria sostuvo que durante la segunda y tercera entrega parcial del PID reformulado se produjeron demoras reiteradas que no serían atribuibles a deficiencias del proyecto, sino a la forma en que el MOP condujo el proceso de revisión.
Entre los principales cuestionamientos se mencionaron observaciones extemporáneas, reaperturas injustificadas de materias ya cerradas, cambios de criterio entre revisiones y falta de continuidad técnica en la inspección fiscal, marcada -según el escrito- por una alta rotación de personal.
Estas prácticas, afirmó la concesionaria, forzaron iteraciones no contempladas en el marco contractual, desnaturalizando el procedimiento regulado en las bases de licitación y extendiendo artificialmente el cierre del diseño.
Ello habría impactado directamente la secuencia técnica del proyecto, cuya ejecución se estructura en cinco declaraciones de avance físico, dependientes del cierre oportuno del PID para habilitar actividades críticas de construcción y adquisiciones.
El problema con la DOM
A este escenario, indicó el privado, se suman actos de autoridad ajenos al riesgo contractual de la concesionaria.
Entre ellos, se encuentra una paralización administrativa de diez días decretada por la Dirección de Obras Municipales de La Serena -posteriormente declarada ilegal- y restricciones a la reanudación del tránsito de camiones para excavaciones masivas, impuestas mediante exigencias no previstas en el contrato.
Si bien dichas medidas fueron invalidadas, la empresa sostuvo que impactaron en el rendimiento y la continuidad de las obras.
Como resultado de este conjunto de hechos, la concesionaria estima que el proyecto ha sufrido un impacto total de 266 días calendario en su plazo de ejecución. Dicho desfase -argumentó- no le es imputable y debe ser reconocido formalmente mediante una ampliación contractual, conforme a la normativa.
Así, en su presentación, la sociedad concesionaria solicita al Panel Técnico recomendar la extensión del plazo máximo de construcción en esos 266 días, lo que implicaría reformular las fechas de las declaraciones de avance y postergar la puesta en servicio provisoria del hospital desde octubre de 2028 a julio de 2029.
“Las actuaciones del MOP a lo largo del desarrollo del contrato de concesión se han traducido en incumplimiento de sus obligaciones. Además, tales infracciones han significado importantes impactos para el proyecto y para esta concesionaria, que ameritan ser rectificadas mediante el reconocimiento en plazo correspondiente”, se desprende del escrito.
El Hospital de La Serena es actualmente uno de los principales proyectos de infraestructura sanitaria en la Región de Coquimbo. La obra contempla levantar un recinto de alta complejidad, con más de 125 mil metros cuadrados de superficie, 671 camas y 15 pabellones, destinado a atender a más de 720 mil personas de La Serena, La Higuera, Vicuña y Paihuano.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Los planes de Robomotic, la empresa que diseña y fabrica drones en Chile, para aumentar su portafolio
La firma diseña, desarrolla y fabrica aeronaves no tripuladas y soluciones robóticas para minería, agricultura y aplicaciones en seguridad. Este año busca ampliar la capacidad de sus drones y llegar a nuevas industrias.
Reconocido abogado gana juicio por publicidad en Google: su nombre era usado por la competencia
Ricardo Ibáñez acusó a la empresa Deudas.cl de usar su nombre y el de su estudio en el buscador para quitarles potenciales causas. El caso llegó hasta el máximo tribunal y podría marcar un precedente para otros reclamos, como el de TurBus contra Flixbus.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete