Por unanimidad, Coeva de la RM aprueba el nuevo Instituto Nacional del Cáncer con inversión de US$ 184,3 millones
La iniciativa busca consolidarse como el primer centro acreditado como referente nacional en atención oncológica, posicionándose como el único instituto público especializado en cáncer en el país.
Por unanimidad, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región Metropolitana aprobó el proyecto “Nuevo Establecimiento de Salud Instituto Nacional del Cáncer”, habilitando la construcción del hospital oncológico de alta complejidad en Independencia, con una inversión estimada de US$ 184,3 millones.
El proyecto fue ingresado en junio de 2024 y completó su tramitación en 594 días, un plazo inferior al promedio de 1.285 días que registran los Estudios de Impacto Ambiental aprobados durante 2025. Con la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental, la iniciativa queda habilitada para avanzar hacia su fase de construcción.
El nuevo establecimiento se ubicará en Avenida San José 1053, en la comuna de Independencia, dentro del terreno del ex Hospital San José, con una superficie concesionada de 40.563 metros cuadrados.
La iniciativa entregará Atención Ambulatoria (Abierta) y Atención Hospitalaria (Cerrada), aportando 249 camas y beneficiará a una población estimada de 11,6 millones de personas a nivel nacional. Además, contará con 641 estacionamientos -620 para vehículos livianos, incluidos 32 para personas con discapacidad- 21 andenes para vehículos de servicio y 78 estacionamientos para bicicletas.
Entre sus principales prestaciones se incluyen radioterapia, quimioterapia ambulatoria y hospitalización diurna, servicios de oncología y hematología oncológica, además de cuidados paliativos y alivio del dolor en modalidad domiciliaria, ambulatoria y cerrada. También contempla especialidades complementarias como medicina física y rehabilitación, psicooncología y nutrición oncológica.
Según el Estudio de Impacto Ambiental, la concesión del proyecto abarca tanto la fase de construcción como los primeros 15 años de operación. El proyecto busca fortalecer la red pública de alta especialidad en oncología, triplicar la dotación de camas disponibles y consolidarse como el primer centro acreditado como referente nacional en atención oncológica, posicionándose como el único instituto público especializado en cáncer en el país.
