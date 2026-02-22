El millonario bono que Latam repartió entre sus trabajadores por los buenos resultados
La aerolínea distribuyó US$ 40 millones entre los empleados -de subgerentes hacia abajo- de sus operaciones en Chile. Cada uno recibió un 25% de su sueldo más US$ 500.
Desde que Latam salió de su duro Chapter 11 en noviembre de 2023, la aerolínea no ha dejado de sorprender.
A tres años de su salida de la Ley de Quiebras de Estados Unidos EEUU -y de acuerdo a su reporte de diciembre de 2025-, el grupo reportó utilidades por US$ 1.460 millones, lo que representó un crecimiento de casi 50% respecto de 2024.
A fin de año, la sorpresa no fue para el mercado, sino para los empleados de la compañía, quienes recibieron un mail del CEO de Latam, Roberto Alvo, dándoles “una noticia importante”.
“Como reconocimiento concreto al esfuerzo de estos tres años, como una manera de cerrar un ciclo y también como una señal clara de agradecimiento, hemos decidido otorgar un pago único y extraordinario a los empleados del Grupo Latam en Chile en enero”, anunció Alvo en un video que iba adjunto en el correo electrónico.
Y especificó: “Todas las personas, desde el nivel de subgerente hacia abajo contratadas hasta el 30 de junio de 2025, recibirán un bono especial compuesto por un 25% de su sueldo bruto mensual, más US$ 500 equivalentes en moneda local, ambos montos sujetos a impuestos”.
Tal como lo dio a conocer el gerente general de la aerolínea, el pago se realizó durante enero y solo fue dirigido a los 40 mil trabajadores de Chile, incluyendo tripulaciones (pilotos y tripulantes).
Para Latam, este pago “extraordinario” y “único” para sus colaboradores, significó un total de US$ 40 millones.
Así lo dio a conocer la empresa en sus estados financieros de diciembre de 2025, donde indicó que durante el año las “remuneraciones y beneficios aumentaron a unos US$ 202 mil millones, principalmente por mayores costos de tripulaciones y personal de aeropuerto, junto con un incremento de 6,8% en la dotación promedio durante 2025, incluyendo un bono especial único de US$ 40 millones para una parte significativa de los empleados de toda la compañía”.
Según dijo Alvo en el video, esto va “más allá de las palabras”, e indicó que “es una forma concreta de decirles gracias, gracias por creer, gracias por involucrarse y gracias por llevar al grupo Latam al lugar donde está hoy (...) De corazón los felicito y les agradezco por todo lo que han hecho hasta ahora”.
