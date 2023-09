Líder tecnológico global de PepsiCo destaca avances de Chile: compañía invertirá en renovar su planta en Cerrillos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

“Una de las cosas que he notado acerca de Chile es que, en el contexto latinoamericano, es uno de los países más avanzados en lo digital (…) con ciertas estadísticas veo a Chile entre el 20% de los países con más penetración de internet”, dice Seth Cohen, vicepresidente senior y director global de TI (Tecnologías de la Información) de PepsiCo.

El ejecutivo norteamericano viajó a principios de mes a Chile por actividades de la compañía y dio un espacio para analizar el momento de la firma en suelo nacional, donde opera con marcas como Lay’s, Quaker, Gatorade y Doritos.

Según cuentan desde PepsiCo, Chile representa más del 50% de su negocio en el Cono Sur, división regional que comparte con Argentina, Uruguay y Paraguay.

“Es un negocio representativo para nuestro ecosistema, por lo que muchas veces Chile es un piloto para lanzar nuevas capacidades digitales”, señala Cohen.

Esta es una de las razones por la que la empresa decidió invertir en una renovación de la planta de su filial Evercrisp que tiene en Cerrillos, algo que ya habían hecho en México y Brasil.

“Hemos estado invirtiendo con bastante fuerza en capacidades de automatización y conocimiento de algunos de nuestros procesos de fabricación” cuenta el CIO de PepsiCo. Estas inversiones que se harán en la planta chilena van desde tecnología para predecir si se averiará una máquina hasta aumentar la eficiencia en los flujos de material para reducir los residuos.

El momento económico y las inversiones tecnológicas

Cohen asegura que ve en Chile a consumidores muy abiertos a interactuar con las innovaciones tecnológicas que pueda hacer la compañía. “Lo que estoy diciendo es que la verdad no siento que en Latinoamérica hayan obstáculos para que nosotros nos movamos hacia tecnologías más avanzadas”, dice.

El CIO dice que esto les permite tener acceso a una serie de datos que hacen posible ver cómo poder proyectar los crecimientos y el consumo en una determinada ubicación. “Puede hacernos mucho más precisos e identificar cuáles de nuestros productos serían más valiosos para el propietario de la tienda, así como para los consumidores que realmente compran en ella (…) estoy seguro de que esto se ha oído un millón de veces, pero los datos son probablemente nuestro activo número uno al final del día”, explica.

Respecto a la contingencia económico global, Cohen dice que esto no debe frenar los avances digitales de las compañías, sino que, al contrario, “las necesidades de estas capacidades se amplifican porque, al fin y al cabo, si tuvieras que elegir una palabra para describir de lo que estoy hablando, es optimización. Estamos tratando de optimizar en todos los aspectos de nuestra cadena de valor y es eso lo que nos permite tener éxito”.

En el caso de PepsiCo, asegura que “todos estamos de acuerdo en que no es el momento de recortar los costos de inversión en estas capacidades. Una visión a muy corto plazo del mundo es que, cuando los tiempos son difíciles, me voy a atrincherar y no voy a gastar dinero. Nosotros estamos reconociendo que estas inversiones son inversiones críticas que habrá que hacer no solo para protegernos a corto y medio plazo, sino también a largo plazo”.

En ese sentido, su análisis también apunta a que hoy crear nuevos proyectos para las compañías no requiere el mismo nivel de inversiones o tiempo que en el pasado, en el sentido de que no se necesitan grandes sistemas o infraestructuras, sino que realmente se apunta más a formar distintos modelos “y luego ver cómo automatizarlos e incorporarlos a los procesos, para poder ejecutarlos”.