El activo 2024 que proyectan las desaladoras en Chile: ocho plantas en desarrollo y otras 17 en etapa preliminar

“El año de las soluciones para la escasez hídrica”. Esa es la proyección que tiene Rafael Palacios, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades), para este 2024.

Hoy en día en materia de desalación existen dos proyectos de ley en tramitación en el Congreso, que buscan entregar certeza jurídica en los procesos de obra de las plantas y agilidad en los permisos que se requieran para levantar los proyectos. A juicio del vicepresidente gremial, estas medidas vendrían a darle una mayor estabilidad al rubro de las desaladoras y recalcó que recogen las inquietudes más relevantes.

“Mientras más claras las reglas del juego, más apetito hay de los inversionistas. Hoy en día para obtener los permisos nos podemos demorar hasta seis años, con la implementación de la ley esto puede llegar a tres. Nosotros vemos que este año va a ser bastante activo”, destacó Palacios.

Según datos del gremio, en Chile hay cinco plantas desaladoras en construcción o prontas a entrar en operación (Planta Desaladora Collahuasi, Distrito Norte, Expansión Mantoverde, Antofagasta y Aconcagua), tres con evaluación ambiental aprobada (Distrito Minero Centinela Etapas I y II, Santo Domingo y Atacama), y al menos 17 iniciativas y proyectos que se encuentran en evaluación preliminar.

Asimismo, la entidad declaró que hoy en día hay US$ 11.772 millones de inversión relacionados a ocho proyectos en desarrollo de plantas de desalación en el país, por lo que para Palacios es crucial seguir avanzando en las materias de ley.

“Esto no es solo importante por la inversión del proyecto en sí, sino todo lo relacionado al agua, como el litio, hidrógeno verde, minería, sanitarias, etc. Entonces tiene un efecto multiplicador muy grande en materia de crecimiento, por eso es tan importante que estos proyectos de ley se aprueben ahora”, destacó.

24 DESALADORAS

operan actualmente en chile.

Cabe precisar que Chile cuenta con 24 plantas desaladoras con capacidad total de producción de 9.882 litros por segundo (l/s). Con las cinco plantas en construcción, en estos próximos dos años se sumará una capacidad de 6.920 l/s, y las 17 iniciativas sumarían 23 mil l/s adicionales, “números alentadores para el país”.

Proyectos de ley

Hace algunos meses atrás el Presidente Gabriel Boric daba a conocer el proyecto de ley que permitiría al Estado construir o licitar la construcción de plantas desaladoras de agua de mar.

Sumado a ello, el Gobierno informó que está buscando desarrollar un marco normativo para la desalación. Dentro de los puntos de la norma, habría un artículo que señala que todas las plantas desaladoras van a ingresar con prioridad, lo que implica que los estudios de impacto ambiental tienen que ser evaluados en la mitad del plazo.

Además, otro de los aspectos de la ley es que la Dirección General de Aguas vendría siendo la encargada de entregar la concesión de desalación, lo que permitiría -a diferencia de lo que ocurre hoy- sacar los diversos permisos en paralelo.

En relación a las medidas legislativas, el vicepresidente gremial enfatizó que estas son las correctas, pero destacó que falta que el Gobierno acelere los procesos para que entren en vigencia.

“La ley lleva detenida tres meses en la Segpres, y las vocerías que ha dado el Presidente son bien claras en materia de que ya no podemos esperar más. Entonces no se entiende muy bien el por qué no sigue avanzando el proyecto. Quiero transmitir la sensación de urgencia”, señaló Rafael Palacios.

Asimismo, enfatizó que hay materias menores, pero fundamentales, que faltó pulir dentro de la ley, como la banca. “Todos estos proyectos necesitan financiamiento, entonces es súper importante que esto sea entendible para los bancos”.

Por su parte Javier Moreno, gerente general de Aguas Pacífico, explicó que, respecto a la norma que permite al MOP licitar y construir proyectos, considera que es una buena señal política, ya que incorpora el agua desalada como fuente indispensable en la cartera de recursos.

“En relación a la ley de desaladoras, creemos que es muy positivo que exista un marco especial para el desarrollo de la industria en nuestro país. Es una oportunidad para establecer condiciones para que se acelere la instalación de las desaladoras en Chile, dando garantías a las comunidades, servicios de evaluación ambientales y a la industria”, agregó Moreno.

El foco en Chile

Diversos inversionistas tienen los ojos puestos en el rubro de la desalación del país. El vicepresidente de Acades detalló que la condición climática a la que va a tener que enfrentarse Chile da cuenta de que las soluciones para la escasez hídrica son una necesidad, donde hay mucho espacio para invertir.

“Hay muchos inversionistas que les hace sentido entrar al país en esta industria. Nosotros tenemos socios de distintas partes del mundo, y creemos que esto va a seguir creciendo. Esta ley nos va a dejar muy bien parados para los próximos años”, explicó Palacios.

Mientras tanto, Moreno concluyó que la propia geografía de Chile presenta ventajas muy nítidas para el desarrollo de la desalinización en forma sustentable, y agregó que cree que hay que avanzar en asentar el modelo de plantas desalinizadoras multipropósito.