Atlas Renewable Energy cierra financiamiento por US$ 289 millones para proyecto de almacenamiento

Atlas Renewable Energy, compañía internacional dedicada a la generación de energía limpia, informó el cierre del financiamiento de US$ 289 millones para el desarrollo y construcción del proyecto de almacenamiento BESS del Desierto con las instituciones financieras BNP Paribas y Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. El monto total del financiamiento contempla US$ 219 millones en préstamo senior y US$ 70 millones en otras líneas de crédito.

El proyecto suministrará energía a EMOAC, tras un acuerdo firmado entre la filial comercializadora de energía de Copec y Atlas, el cual fue uno los contratos más grandes de almacenamiento del país y el primer proyecto BESS independiente (standalone) de gran escala.

El acuerdo -se aseguró- contempla reinyectar alrededor de 280 GWh anuales a la red, contribuyendo a reducir los vertimientos de energía renovable que se genera durante el día a partir de fuentes solares fotovoltaicas, y permitiendo mayor estabilidad y confiabilidad del suministro eléctrico en la región y el país.

El acuerdo con EMOAC, sumado a la adjudicación de suministro para Codelco, anunciada en marzo de este año, con una nueva planta fotovoltaica y un sistema de almacenamiento BESS, proyecta una inyección de 9,2 TWh de energía sostenible en la red por parte de Atlas durante las horas punta con un período operativo de 15 años.

En un comunicado, la firma indicó que el acuerdo permitirá financiar a BESS del Desierto, uno de los proyectos de almacenamiento de energía más grandes del país y de Latinoamérica, con una capacidad instalada de 200 MW y cuatro horas de descarga, y capacidad de almacenamiento de 800 MWh, lo que permitirá -dijeron- almacenar energía en horarios de abundancia de energía solar y reinyectarla a la red en horarios de alta demanda.

Asimismo, la firma indicó que este hito "marca un nuevo precedente en el mercado y la industria energética en el país y Latinoamérica, al convertirse en uno de los primeros financiamientos de baterías independiente en Chile y la región".

Alfredo Solar, Regional Manager de Chile y Cono Sur en Atlas, destacó en el escrito: “Este logro es un testimonio de nuestro compromiso continuo con la innovación y la sostenibilidad en el sector energético. El financiamiento de este proyecto no sólo refuerza nuestro liderazgo en Latinoamérica, sino que también resalta nuestra capacidad para forjar alianzas con instituciones financieras de prestigio y ejecutar proyectos de gran envergadura que transforman el futuro energético de la región”.