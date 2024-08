CGE se suma a Enel y se somete a procedimiento con el Sernac para compensar a clientes afectados por cortes de luz

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Pese a la negativa que sostuvo CGE para seguir el camino de un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) por los extensos cortes de electricidad que se generaron a partir del 1 de agosto, finalmente el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó que la empresa respondió a la entidad, aceptando iniciar dicho procedimiento que toma en cuenta factores como daño moral, pérdida de alimentos, medicamentos o desperfectos de artefactos, entre otros.

Así, CGE se suma a Enel, con quien el Sernac ya inició una mesa de trabajo para lograr las compensaciones más adecuadas para las familias afectadas.

En un comunicado, el director nacional del Sernac, Andrés Herrera, valoró la decisión, ya que permitirá negociar compensaciones para los consumidores en un plazo acotado de tiempo.

“Desde el día de hoy nos ponemos a trabajar con CGE de forma tal de llegar lo más pronto posible a un acuerdo que permita establecer compensaciones e indemnizaciones, tanto por los daños emergentes sufridos por las y los consumidores, como también, por el daño moral experimentado durante todos estos días de largos cortes”, agregó.

Sernac cuestiona a Grupo Saesa

Luego que este lunes el Grupo Saesa comunicara que las distribuidoras Saesa, Frontel y Luz Osorno ya están aplicando en las boletas de sus clientes residenciales un descuento legal por horas sin luz, junto con descuento voluntario que va más allá de lo establecido, el Sernac salió a criticar dichas declaraciones.

Según indicó la entidad, las empresas han comunicado este lunes que harán descuentos en las boletas, según lo que ellos mismos catalogan como un acto que “supera lo que establece la ley”. "Para juicio de Sernac esto no es correcto, puesto que para los descuentos por energía no suministrada o por concepto de compensaciones por distintos daños, no sólo está establecido en una ley", dijeron.

Así, desde el Servicio señalaron que lo planteado por estas empresas (Saesa, Frontel y Luz Osorno) no es correcto, y que se espera que además de la compensación por energía no suministrada (ley eléctrica) sea complementado con la compensación por los diversos daños a la vida de las personas, consignado en la ley del consumidor.

Para ello, tanto a Saesa, Frontel, Codiner como Chilquinta, se les ha abierto un PVC que, a diferencia de CGE y Enel, no han dado señales de aceptarlo y por lo mismo, han hecho al Sernac establecer que se demandarán a dichas eléctricas de no allanarse a compensar vía ley del consumidor.

Herrera argumentó que “esta es una declaración nuevamente unilateral que no garantiza que las compensaciones que se estén entregando por estas tres empresas cumplan con los estándares legales”.

“Es necesario precisar que las compensaciones, tanto de la Ley Eléctrica, como aquellas derivadas de la Ley del Consumidor son compensaciones legales a las que, las empresas están obligadas a entregar ante interrupciones y cortes de suministro injustificados”, añadió.

Asimismo, se enfatizó que el Sernac ha insistido en reiteradas ocasiones, que, si no existe disposición de parte de alguna de las compañías de aceptar estas gestiones, se actuará en forma decidida, en conjunto con todos los municipios y vecinos afectados, presentando demandas colectivas.