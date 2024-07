Cuentas de luz: mesa técnica revisará el lunes cifras de recaudación por IVA y pide mejoras en postulación a subsidio

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Fue una jornada de carácter técnico, pero que poco reveló sobre las cifras detrás del anuncio del ministro de Energía, Diego Pardow, de triplicar la cobertura del subsidio eléctrico con un financiamiento en base a tres pilares. Ese fue el resultado de la nueva sesión de la mesa de trabajo de la ley de estabilización donde el Gobierno presentó el estado del proceso de postulación al beneficio y abordó la propuesta de ampliación.

Sin la presencia de ministros, la jefa de la División de Acceso y Desarrollo Social de la cartera de Energía, Javiera Martínez, precisó que la recaudación que permitirá las tres vías de financiamiento para ampliar el alcance del subsidio, será de US$ 320 millones. El lunes en el anuncio se habló de un objetivo de recaudación del orden de US$ 300 millones y US$ 350 millones.

Sobre la nueva propuesta de ampliación, detalló que la cobertura al total del Registro Social de Hogares pertenecientes al 40% de mayor vulnerabilidad representa a 4.723.542 hogares. Mientras, el subsidio especial para clientes de los sistemas medianos y el dirigido a personas electrodependientes, involucran 70.568 hogares y 9.765 personas, respectivamente.

“Si hacemos los cálculos para poder realizar esta cobertura a todo el 40% de mayor vulnerabilidad, con un subsidio especial para los sistemas medianos y también uno para las personas electrodependientes, con estos datos necesitaríamos un aumento de US$ 320 millones anuales, que son adicionales a los US$ 120 millones que actualmente tenemos para cubrir 1,5 millón de hogares a nivel nacional”, sostuvo.

Hasta las 15:00 hras de este miércoles, había 832.912 postulaciones a nivel nacional. De ellas, 251.710 son de la Región Metropolitana, seguida con 93.123 de Biobío y 66.394 de La Araucanía. El menor número de postulaciones se concentra en los extremos del país: Aysén (6.442), Magallanes (6.696), Tarapacá (8.639), y Arica y Parinacota (9.343).

La senadora Luz Ebensperger alertó por las bajas postulaciones en el norte. Y, en esa línea, al igual que el senador Juan Luis Castro- pidió simplificar el subsidio actual en tanto su acceso debía ser mejorado.

Martínez, junto con abrirse a mejoras en el proceso, calificó como “bastante eficaz y eficiente” la postulación y dijo que sólo tienen cerca de 100 casos que les han llegado de algún tipo de dificultad.

Críticas de los gremios

A las alertas formuladas por gremios y empresas de la minería, Asimet calificó este jueves como injusta la medida en cuanto a que los grandes consumidores asuman parte del costo de la decisión de aplazar el reajuste de los precios de la electricidad. “No es justo pretender que los clientes libres, cuyas tarifas nunca fueron congeladas, tengan que pagar ahora parte del subsidio”, criticó el presidente del gremio, Fernando García.

Por otro lado, Fedefruta pidió incentivos para autogeneración de energía entre productores frutícolas por alza en las tarifas eléctricas.

Debate por el IVA

En la sesión volvieron al ruedo las diferencias expresadas este miércoles en la comisión de Minería y Energía del Senado al abordar la vía de financiamiento respecto al aporte fiscal con cargo a la recaudación adicional de IVA que estará asociada al alza de tarifas. Hacienda sostuvo que el incremento tarifario aportaría hasta $ 95 mil millones en 2025 y técnicos de senadores apuntaron a que son US$ 10 millones a US$ 12 millones al mes por IVA para clientes regulados.

El experto Humberto Verdejo reflotó la discusión al consultar sobre cómo calculó el Gobierno la recaudación por IVA adicional: “Los números que manejamos, y que lo obtuvimos por Transparencia, indican que la recaudación mensual solo por este segundo semestre pasando al primer decreto tarifario, sería de US$ 15 millones, considerando el IVA adicional de todas las tarifas, no necesariamente las residenciales”.

“Se va a recaudar mucho más de lo presupuestado por el ministro de Hacienda”, recalcó.

Desde Hacienda, explicaron que lo que están considerando es cuál es el delta en incremento de tarifa según las proyecciones del Banco Central. Indicaron que se debe considerar cuál es el mayor IVA bruto que se genera, y “también hay que restarle el efecto de la parte del IVA que es mayor crédito, contra débitos de IVA de las empresas que adquieren energía, todo lo que no es consumo residencial. El menor gasto en otros bienes lo hacemos a partir de estimaciones de la propensión a consumir”, añadieron.

Junto con pedir al Gobierno simplificar al máximo el proceso de postulación al subsidio, se acordó que el próximo lunes se entrará de lleno a abordar los montos de IVA a recaudar. Y, sólo una vez aclaradas las cifras, se revisará el aumento temporal del impuesto al carbono.

Persisten dudas por medida en torno a los PMGD mientras Energía inicia proceso de revisión de DS 88

En la mesa técnica, Conadecus pidió aclarar cuál es el mecanismo para poder reducir en 7% el precio de energía de los clientes. Mientras, se reconoce tensión por proceso paralelo de ajustes.