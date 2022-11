Empresas Copec reporta alza en sus utilidades con más de US$ 1.400 millones por mayor resultado operacional impulsado por negocio forestal

Empresas Copec, la firma controlada por el grupo Angelini, reportó la tarde de este viernes a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) una utilidad de US$ 1.475 millones a septiembre de este año, levemente superior a los US$ 1.303 millones alcanzados a igual período del año pasado. Sin embargo, en el tercer trimestre, este ítem llegó a US$ 473 millones frente a los US$ 734 millones logrados entre julio y septiembre de 2021.

Según detalló la compañía en su análisis razonado, esto se explica, principalmente, por un resultado operacional mayor en US$ 315 millones y menores impuestos por US$ 94 millones, lo que es compensado parcialmente por un resultado no operacional que disminuyó en US$ 241 millones.

El mejor resultado operacional se origina, agregó, en el sector forestal. "Arauco anotó un alza en sus ingresos como consecuencia de precios más altos en celulosa, maderas y paneles. Lo anterior se vio compensado por una baja en los volúmenes en cada uno de estos segmentos", se señaló en el documento.

En el sector combustibles, los resultados aumentaron en Copec Chile, Terpel y Mapco, debido a una mejora en volúmenes y un efecto contable positivo por revalorización de inventarios en Copec Chile y Terpel. Mientras, Abastible -indicaron- reconoció un menor resultado operacional respecto al año anterior, explicado por una caída en el desempeño de sus operaciones en Chile y Colombia, compensado, en parte, por una mejora en los resultados en Perú y Ecuador.