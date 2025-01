Española Grenergy logra sumar casi US$ 1.000 millones para financiamiento de su proyecto Oasis de Atacama

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La firma española Grenergy logró cerrar otros US$ 324 millones de financiamiento para la fase 4 de Oasis de Atacama en el norte de Chile, el principal proyecto de la compañía y el que -según aseguran- sería el mayor de almacenamiento de energía del mundo.

Según informó en un comunicado, la compañía ha logrado cierres financieros para el proyecto que suman un total de US$ 967 millones con el respaldo de bancos internacionales "de primer nivel" como los franceses BNP Paribas, Société Générale y Natixis Corporate & Investment Banking, el canadiense Bank of Nova Scotia y la japonesa SMBC. Además, en la sindicación de la primera fase también participaron Bank of America, Bank of China y la española BBVA.

De esta manera, destacaron desde la compañía, Oasis de Atacama -que involucra una inversión de US$ 2.300 millones- se ha convertido en el proyecto solar con baterías que ha obtenido la mayor financiación del sector a nivel mundial en el último año, a pesar de la complejidad del entorno de mercado.

Chile, mercado clave

El presidente ejecutivo y CEO de Grenergy, David Ruiz de Andrés, aseguró que Chile es un mercado clave para la firma. "Hemos elegido este país para desarrollar el mayor proyecto de baterías del mundo. Con Oasis de Atacama estamos demostrando nuestra gran capacidad para generar un pipeline robusto y ejecutar proyectos de manera eficiente. Queremos seguir haciendo crecer este modelo de éxito en Chile y replicarlo en otros mercados de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos en los próximos años", indicó en el comunicado.

Ben Koehler, director general del Grupo Energy+ de Société Générale, afirmó: "Société Générale se complace en haber colaborado estrechamente con Grenergy en esta serie de operaciones pioneras de almacenamiento de energía solar y baterías. Estamos deseando seguir apoyando el crecimiento de la empresa como líder en el mercado chileno de energías renovables y más allá"

Mientras, Jean-Valery Patin, Co-Head – Energy, Resources & Infrastructure Americas, destacó: “BNP Paribas está orgulloso de apoyar a Grenergy en la cuarta transacción consecutiva en Chile, consolidando nuestro liderazgo en el almacenamiento de baterías y en energías renovables en Chile, lo que se encuentra alineado con nuestros objetivos de bajo carbono y nuestro compromiso con los clientes”.