Mario Marcel, ministro de Hacienda, y polémica con pequeños generadores: “Siempre un sector determinado, mirando sus problemas, quisiera tener mayor aporte fiscal, pero tenemos la obligación de mirar el conjunto”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Desde Londres

Una serie de reuniones sostuvo este martes en Londres el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Fue la última jornada del desarrollo de ChileDay, que esta vez también tuvo una primera parada en París, y en cuyo marco intentó transmitir a los asistentes que “la economía chilena ha vuelto a la normalidad” y que al mercado de capitales hay que apuntalarlo dado que aún no se ha recuperado de los retiros de fondos, además de atender las inquietudes que quedaron en evidencia por los cambios a los llamados PMGD (pequeños generadores de energía), que son parte de la fórmula de financiamiento de los subsidios para las cuentas de luz.

“Este caso no partió con los audios, partió con las sanciones de la CMF a Factop (...) y las investigaciones de parte del SII respecto de la emisión de facturas falsas y la eventual evasión de impuestos”.

“Ha sido un ChileDay muy exitoso, con una gran convocatoria”, destaca el secretario de Estado.

- Tanto en París como en Londres abordó la idea de apuntalar al mercado de capitales tras los efectos de los retiros de fondos de pensiones. ¿Cuáles serían las opciones para ello?

- Hay temas regulatorios más inmediatos que caen dentro del ámbito de la CMF, que tienen que ver con la implementación de leyes que se han ido aprobando, como la Ley Fintech, que tiene que completar todavía toda su estructura regulatoria y reglamentos. A más largo plazo, está la reforma previsional, que es importante para recuperar la profundidad del mercado de capitales (…). Hasta el momento, en lo que ha sido la legislación nos hemos concentrado en la relación entre instituciones financieras y las personas para prevenir el sobreendeudamiento. Por ejemplo, en el acceso del sector corporativo, especialmente los sectores más rezagados al crédito como en el caso de la construcción; y en los temas de resiliencia del sistema financiero. Pero temas más ligados al desarrollo de ciertos mercados, como por ejemplo en la sesión que tuvimos sobre capital de riesgo, surgieron varias ideas y propuestas, algunas de carácter administrativo, otras de carácter más legislativo que vamos a mirar con mayor atención.

- En las reuniones también salieron algunos puntos sobre pensiones, como por ejemplo la licitación de stock. Hubo mucha crítica en los paneles a lo que esto podría implicar ¿Este tema se puede conversar?

- Respecto de este tema, así como otros ligados a la reforma previsional, están dadas las condiciones para hacer un cambio en la dinámica que hemos tenido hasta el momento, porque lo que se ha visto es una oposición muy cerrada y muy transversal de la industria de AFP a las distintas propuestas de la reforma. Pero ya una vez que se ha acordado con la comisión de Trabajo del Senado que se va a tramitar y se va a avanzar con el propósito de tener un proyecto aprobado en la comisión a fin de año, y aprobado en el Senado en enero, el escenario cambia y, por lo tanto, se abre una situación en la cual la industria debería ser mucho más propositiva que reactiva, que debería ayudar con su conocimiento del sector a resolver algunos temas que se han planteado respecto, por ejemplo, al tema de las licitaciones, de la competencia o de las políticas de inversión.

- También la Asociación de Bancos le hizo una propuesta para reducir en 200 puntos base la tasa de crédito hipotecario. ¿Cómo lo ve usted?

- Esa alternativa tenemos que evaluarla. Me la estoy llevando ahora de vuelta a Santiago para verla con el equipo de mercado de capitales. Medidas que ayuden a agilizar el crédito hipotecario y el apoyo al sector de la construcción, ayudan también a acelerar el crecimiento futuro y que sea más equilibrado.

Ahora, por supuesto, nuestra perspectiva va a incluir también que cualquier compromiso de recursos fiscales esté dentro del marco que tenemos para el manejo de la política fiscal y una serie de otras variables.

- Otro gran tema que hemos visto acá en el ChileDay es la arremetida de los PMGD, quienes incluso querían ver el tema con usted.

- Yo estuve en sesiones en las cuales ellos intervinieron en las rondas con inversionistas. Hay que valorar mucho que el ministro Diego Pardow, en medio de todo el trabajo legislativo que está haciendo en Chile, haya tenido la disposición a venir a la reunión en París y conversar directamente con algunos de ellos.

- Me parece que no le fue muy bien en esa reunión al ministro…

- Yo creo que cuando se dialoga, es mucho mejor que cuando no, independientemente de qué es lo que se diga.

- ¿Y desde Hacienda están dispuestos a comprometer recursos fiscales para reducir ese ruido que se está generando en inversionistas internacionales?

- Los recursos fiscales que están comprometidos son los que están en el proyecto, que no son pocos, pero se dimensionaron de una manera tal que no implicara restarle apoyo fiscal a otras cosas que son prioritarias de política pública, como la reducción de listas de espera en los hospitales o el plan de emergencia habitacional, ni tampoco violar las reglas fiscales que hemos adoptado en Chile.

Siempre un sector determinado, mirando sus problemas, quisiera tener mayor aporte fiscal, pero tenemos la obligación de mirar el conjunto y de respetar las reglas que nos hemos creado, porque si no lo hacemos, el costo para el país es mucho mayor.

Lo que está revisando el Ministerio de Energía son variantes dentro de esta misma estructura que se ha propuesto para mitigar los riesgos o costos que puedan enfrentar estos inversionistas. Y, en eso, hay que tener claro que estamos hablando de proyectos que tienen un flujo de caja de varios años, y dado que aquí estamos mirando solamente tres años durante los cuales va a estar vigente el subsidio a las familias, es que se ha discutido la posibilidad de hacer ajustes que permitan balancear esos flujos de caja y compensar esos menores ingresos durante tres años. O sea, hay muchas alternativas para hacer .

- ¿Afecta a la imagen del inversionista el Caso Audios y los mensajes que están saliendo?

- Este caso por supuesto que es grave, sobre todo para los estándares con los cuales los chilenos nos aproximamos a los temas de transparencia y de honestidad. Ahora, tiene que ver con una realidad muy local que no necesariamente captan los inversionistas, pero lo que destaco es algo que en la discusión pública en Chile se tiende a olvidar: este caso no partió con los audios, partió con las sanciones de la CMF a Factop por las irregularidades que estaba cometiendo en el negocio del factoring y las investigaciones de parte del SII respecto de la emisión de facturas falsas y la eventual evasión de impuestos (…) Si no hubiera habido una acción fiscalizadora de la CMF en su momento, si no se hubiera sumado a eso el SII, a lo mejor no conoceríamos nada de todo esto.