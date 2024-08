Pardow y proceso de caducidad de concesión de Enel: "Con qué cara le vamos a pedir a la ciudadanía que pague las cuentas cuando el servicio es inoperante e indolente"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Tras iniciarse ayer el proceso de caducidad de la concesión de Enel por extensos cortes de luz, el que involucra que la empresa debe conectar a 20 mil clientes durante las próximas 24 horas para evitar avanzar a la siguiente fase administrativa, el ministro de Energía, Diego Pardow, precisó que, a las 11.00 horas de este jueves, se ha recuperado el suministro de 12 mil personas, restando 8 mil que tienen que ser conectadas hasta las 23.59 horas.

Pardow indicó que ayer se recibió un tercer plan de recuperación por la empresa distribuidora, y que los dos anteriores fueron "abiertamente incumplidos". "Quiero ser claro que es un plan de recuperación que obviamente infringe los estándares normativos. Hace mucho rato que estamos con los estándares normativos infringidos a lo largo de todo Chile", señaló, asegurando que "no es responsable con la ciudadanía dejar que un tercer plan vuelva a incumplirse".

Pardow reiteró que el procedimiento administrativo tiene varias etapas donde la inicial es el requerimiento que está comenzando ahora en el caso de Enel. Según explicó, si se conectan los 20 mil clientes comprometidos a las 23.59 horas de hoy, "significa que mañana vamos a formular un nuevo requerimiento con la siguiente meta de cumplimiento del plan. Y si no se cumple, se avanza a la siguiente fase administrativa, que es la fase adversarial".

La autoridad añadió que "estamos utilizando todas las herramientas que tiene la legislación vigente y en esta otra parte es esperable un nivel de litigiosidad significativo. Por lo tanto, no puedo dar plazos". Eso sí, aseguró: "Lo que sí puedo decir es que el Gobierno tomó esta decisión de manera responsable y poniendo las necesidades de las personas en el centro y lo vamos a seguir haciendo hasta que se reponga la luz en el último cliente de nuestro país".

El ministro recalcó que el fin de esta medida es conseguir que se le reponga la luz a las personas: "Las necesidades de las personas es lo que está en el centro de la preocupación del Gobierno y en eso estamos hoy. Pero como estamos lidiando con una empresa que dos veces ha sido incapaz de cumplir lo que promete, incluso después de infringir la ley, la única manera que tenemos de actuar es de esta manera".

Se refuerza crítica contra Enel por compensaciones

Recalcando que "la ley se ha incumplido hace mucho rato", por lo que "las sanciones y compensaciones con toda su rigurosidad van a existir", el secretario de Estado volvió a recoger -tal como lo hizo ayer en el Senado- la declaración que emitió ayer Enel Chile en voz de su CEO, Giuseppe Turchiarelli.

"Ellos mencionan que habrían recogido la interpelación del Presidente y por lo tanto iban a intentar apurar los plazos de una negociación con el Sernac. Eso no fue lo que dijo el Presidente. Lo que dijo el Presidente es lo mismo que le pasa a todas las autoridades de Gobierno, es una tremenda preocupación por la ciudadanía chilena", lanzó Pardow.

La autoridad endureció el tono de su intervención, planteando que a las personas les empezarán a llegar las cuentas de la luz la próxima semana, las cuales reflejan los consumos del mes pasado. Y sentenció: "Pero con qué cara le vamos a pedir a la ciudadanía que pague esas cuentas cuando el servicio de distribución eléctrica que están recibiendo es no solamente inoperante sino, como se ha dicho muchas veces, indolente".

En esa línea, tomando en cuenta lo que significaría congelar las tarifas al absorber una nueva deuda, Pardow fue enfático en que "no estamos disponibles para que el sistema de distribución eléctrica sea uno donde se privatizan las ganancias y se socialicen las pérdidas. Eso no va a pasar. Eso está completamente descartado".

"Lo que tiene que pasar aquí es que las distribuidoras conscientes del pésimo servicio que le están entregando a la ciudadanía entiendan que es hora de adelantar las compensaciones legales que las determina la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en conjunto con el Ministerio de Energía", añadió, recordando que las compensaciones demoran porque las empresas litigan los procesos.

A juicio de Pardow, "lo que le estamos diciendo a las empresas ni siquiera es que se metan la mano al bolsillo, porque entendemos que hoy tienen que hacerlo para poner más cuadrillas en la calle. Lo único que les estamos diciendo es que renuncien a sus recursos, no vayan a la justicia. Nos demoramos un par de días en sacar las cuentas de cuánto le deben a la ciudadanía por los cortes de suministro simplemente por las compensaciones legales, independiente de lo que ocurra en el Sernac, de las distintas demandas que se han anunciado y permitamos que la ciudadanía este mes vea esa diferencia".

"No tenemos derecho a pedirle a las personas que paguen la cuenta de luz que viene el próximo mes considerando la situación", arremetió.

El monto que podrían recibir los clientes varía mucho dependiendo de la cantidad de horas que ha permanecido sin suministro. Por ejemplo, dijo la autoridad, la compensación en el caso de un cliente que ha estado 50 horas sin servicio podría ser del orden de $ 60 mil. Mientras, una persona que no había sido afectada, por ejemplo, por los frentes anteriores, en promedio, se habla de una compensación del orden de los $ 30 mil.

Pero aclaró: "No quiero ni establecer un número específico porque lo tenemos que calcular, ni tampoco decirle a la ciudadanía que esta es la manera en que van a compensar todos los perjuicios que han sufrido estos días. Esto es para empezar". Asimismo, dijo que no se puede saber un monto total que deben pagar las empresas porque aún la emergencia no ha concluido.

Concesión

Pardow volvió a aclarar que el Gobierno no tiene cómo sustituir el trabajo de las empresas. Consultado por quién se haría cargo de la concesión si el Estado no tiene la capacidad, afirmó: "Esa es una capacidad que eventualmente se desarrollará en las distintas etapas del procedimiento administrativo de caducidad. Están detalladas con extensión en la ley. Creo que lo que corresponde hoy es centrarnos en la que estamos ahora, que es la etapa de requerimientos".

Sobre este último tema, evitó pronunciarse sobe si hay interesados en reemplazar eventualmente a Enel, comentando que "el centro de las preocupaciones de hoy no es lo que va a ocurrir en tres meses más. El centro de las preocupaciones del Gobierno es conseguir que le vuelva la luz a las personas lo antes posible".

En ese sentido, respecto al plan B de quién daría el suministro a los clientes, reafirmó: "Ese es un plan que el Gobierno ha considerado. Con total responsabilidad estamos dando este plan, pero es un plan del cual hablaremos después, porque en este momento el centro de la preocupación de todo el Gobierno está en conseguir que se reponga la luz a las personas".

Situación en regiones

En cuanto a la situación en regiones, el secretario de Estado indicó que se está abordando con un matiz muy severo pero diferente. Esto, ya que si bien parte de las distribuidoras de regiones han infringido abiertamente la normativa y se están formulando cargos, al menos no ha sido necesario iniciar la caducidad de la concesión para conseguir que cumplan su palabra que -aclaró- "no es lo mismo que cumplir la ley". "La ley ya se incumplió", acotó.

Y advirtió: "No significa que uno vaya a condonar ni un centímetro del cumplimiento de la normativa. Vamos a ser tan rigurosos como nos exige la indignación que hoy tienen los chilenos con el servicio de distribución de electricidad".