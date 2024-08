SEA de Antofagasta pone término anticipado a evaluación ambiental de proyecto de Colbún por US$ 1.400 millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Una drástica decisión reveló el expediente en torno al proyecto de almacenamiento de energía Central de Bombeo Paposo de Colbún, iniciativa que se emplazaría en la comuna de Taltal, en la Región de Antofagasta, que involucra una inversión de US$ 1.400 millones. Tras ingresar el 31 de mayo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la Dirección del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Antofagasta puso término anticipado al procedimiento por falta de información relevante y/o esencial (IRE).

"Resuelvo poner término anticipado al procedimiento de evaluación de impacto ambiental del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Central de Bombeo Paposo para almacenamiento, generación y transporte de energía”, presentado por el señor Daniel Antoan Gordon Adam, en representación de Colbún, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 bis de la Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y en el artículo 36 del Reglamento del SEIA, por los fundamentos señalados en el Considerando 11° de la presente resolución", se indica en el documento firmado por el Director Regional del SEA de Antofagasta, Ramón Guajardo, emitido el 12 de agosto.

Frente a lo sucedido, desde el SEA indicaron que el término anticipado del procedimiento por falta de información relevante y/o esencial (IRE) corresponde a una herramienta establecida en la Ley N° 19.300 que permite en etapas tempranas de un ingreso al SEIA prevenir que un proyecto al cual le falta información transite durante mucho tiempo por dicho sistema, "permitiendo al SEA y al resto de los órganos de la administración del Estado con competencia ambiental, contar con todos los antecedentes y contenidos necesarios con miras a realizar una correcta y completa evaluación de impacto ambiental".

En esa línea, desde el organismo aseguraron que "bajo ningún supuesto es un rechazo al proyecto". "Se trata, por tanto, de una oportunidad de mejora para los proponentes. De esta manera, lo que se persigue con el IRE es evidenciar carencias importantes de información que puedan dificultar una evaluación fluida en el marco de un procedimiento especial y reglado. Ello permite que el titular pueda presentar y tomar las decisiones correctivas oportunas, sometiendo su proyecto nuevamente al sistema con todos los antecedentes necesarios y requeridos para su correcta evaluación ambiental”, explicaron.

Colbún arremete por decisión

Sorpresa y preocupación reconoció Colbún en un extenso comunicado ante la resolución que se funda, según lo expresado por la autoridad, en que el EIA no tenía toda la información necesaria respecto de algunas agrupaciones locales (medio humano) ni sobre la fauna en una zona específica del proyecto.

Junto con destacar que al momento de dictarse la resolución ninguno de los 15 servicios que ya habían emitido sus observaciones al EIA había argumentado falta de información que justificara el término anticipado del proceso de evaluación, la firma sostuvo que "discrepa categóricamente de que los argumentos esgrimidos por el SEA Regional tengan mérito suficiente para justificar el término anticipado del EIA del proyecto".

Y añadió que está evaluando presentar un recurso de reposición ante dicho servicio para que el proyecto pueda continuar con su proceso de evaluación ambiental y de esta forma entregar la información complementaria o adicional que la autoridad estime pertinente.

"Creemos firmemente que el desarrollo sostenible es posible y estamos convencidos que el proyecto representa una oportunidad para aportar al desarrollo local y una contribución efectiva a la transición energética en base a energías renovables, respetando las normativas ambientales y los intereses de la comunidad. Por lo mismo, esperamos reunirnos a la brevedad con el SEA Regional para entender detalladamente su mirada y análisis, complementar la evaluación ambiental y social, y, en caso de ser necesario, reingresar el EIA del proyecto al SEIA", señalaron.

Ya en el análisis, Colbún indica que, respecto de la falta de información de medio humano, la autoridad apunta que hubo dos comunidades indígenas -aún no reconocidas por Conadi- que no fueron caracterizadas en el EIA, a la vez que no se evaluó correctamente la alteración del sentimiento de arraigo que produciría el proyecto en las comunidades indígenas, ni tampoco se entregaron los antecedentes técnicos para fundamentar por qué la proximidad de algunas comunidades indígenas constituía un impacto ambiental. "Cabe destacar que la autoridad sectorial asociada con este componente, CONADI, aún no entregaba su pronunciamiento", afirmó la firma.

En relación con el componente fauna, la compañía sostiene que "la falta de información advertida por la autoridad se refiere puntualmente a la ausencia de monitoreos en la zona del farellón costero, frente a lo cual el SAG solicitó 'justificar el motivo o presentar nuevas campañas de terreno donde abarque dicha área'. En otras palabras, la autoridad sectorial solicitó información adicional para ser presentada en una etapa posterior durante el proceso de evaluación, lo que difiere con la interpretación del SEA regional".

Identifica que hubo otras dos comunidades indígenas -ambas reconocidas por Conadi- que no estuvieron dispuestas a reunirse con la compañía, por lo que su caracterización solo se basó exclusivamente en información secundaria.

"Es pertinente señalar que las dos comunidades que según la autoridad no fueron consideradas en el EIA, son organizaciones que están integradas por las mismas personas de las comunidades y organizaciones reconocidas oficialmente y ya caracterizadas en el EIA, quienes han conformado recientemente nuevas asociaciones, lo que responde a la dinámica e interacciones normales de los asentamientos humanos en el tiempo. En ese sentido, es evidente que el propio proceso de evaluación ambiental es la instancia para actualizar la información del medio humano aludida por el SEA, sin necesidad de emitir un término anticipado", detallaron.

Mientras, en relación con el argumento del SEA regional de que no se habrían acompañado antecedentes que justifiquen el impacto por proximidad, dijeron que "cabe hacer presente que, de acuerdo con el Reglamento del SEIA, debe presentarse un EIA si un proyecto se localiza próximo a pueblos indígenas. Estamos disponibles para entender por qué el SEA no considera pertinente la evaluación de dicha circunstancia, más aún, considerando que en otros proyectos de la Región sí se consideró este impacto".

Características del proyecto

La iniciativa se erige como la primera de generación eléctrica en Chile y Latinoamérica en base a un circuito cerrado de recirculación de agua desalinizada. Según informó la eléctrica del grupo Matte al informar el ingreso del proyecto al SEIA, la nueva central tendrá una potencia estimada de hasta 800 MW y permitirá generar 1.800 GWh aproximados al año, lo que contribuirá a reducir 435.600 toneladas de CO2 al año, cifra equivalente a plantar 4.148.571 árboles o sacar de circulación 116.160 vehículos en un año. Además, permitiría a casi medio millón de hogares acceder a energía limpia y sustentable, principalmente en el horario de mayor demanda.

En cuanto a plazos, la empresa proyecta que el inicio de la construcción sea para mediados de 2026 y su puesta en servicio para el segundo semestre de 2029.

La presentación del EIA fue precedida -según la empresa- por un proceso de relacionamiento temprano con las comunidades de Paposo y Taltal que comenzó en julio de 2022, siendo éste un insumo relevante en el EIA. Como resultado de la Participación Ciudadana Anticipada (PACA 1), dijeron, se incorporaron planteamientos de la comunidad que modificaron el proyecto original, minimizando sus impactos ambientales.