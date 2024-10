Albagli Zaliasnik nombra a Ivonne Bueno como nueva directora az Tech

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La firma de abogados Albagli Zaliasnik (AZ) anunció el nombramiento de Ivonne Bueno Moraga como nueva directora AZ Tech, una división de la firma que busca detectar y anticipar riesgos regulatorios en el ámbito de la tecnología e innovación.

Ivonne Bueno es abogada de la Universidad de Chile, especializada en temas vinculados a protección de datos personales, fintec, compliance, inteligencia artificial (IA) y ciberseguridad, entre otras materias.

El socio de Albagli Zaliasnik (AZ), Rodrigo Albagli, destacó que “con este nombramiento buscamos reforzar aún más el asesoramiento que entregamos a nuestros clientes de cara a los nuevos y complejos requerimientos que genera la economía digital”.

Respecto a su nuevo rol, Ivonne Bueno señaló: “Como país, enfrentamos actualmente importantes desafíos legales en materia tecnológica, como la nueva Ley de Protección de Datos Personales y la Ley Marco de Ciberseguridad. Ante esto, es fundamental que las empresas preparen hoy una estrategia efectiva. Desde este nuevo rol en Albagli Zaliasnik, ayudaré a las compañías a avanzar en ese sentido”.

Bueno además es fundadora y presidenta del Observatorio Ciudadan@Digital y socia fundadora/directora de la Asociación de Profesionales de Protección de Datos (AGPD). La experta posee diplomados en Gobiernos Corporativos y Compliance (UDD, 2021), Protección de Datos Personales (PUC, 2022) y Ciberseguridad (UDD, 2024). Además, cuenta con un Master of Arts in Public Policy del King&College London y un Master of Law de The University of Edinburgh.