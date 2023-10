Carla y Bernardita Dittus se unen en renovada apuesta legal

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Varios son los estudios que en el último tiempo han fortalecido su área de litigios o la han incorporado a su ámbito de práctica. Es el caso de EPIC Litigios & PI, donde recientemente se sumó la exsocia de Jana & Gil Dispute Resolution (exBofill, Mir, Álvarez, Jana Abogados), Carla Dittus, quien junto a su hermana Bernardita revelan lo que está detrás de esta renovada boutique legal que une el expertise de la resolución de conflictos con la propiedad intelectual.

“Los litigios han sido el componente aglutinante. Bernardita ha estado por más de 20 años dedicada a la defensa de derechos de propiedad intelectual -marcas, patentes y derechos de autor entre otros- ante los tribunales civiles, y yo siempre ligada a la litigación civil ordinaria y arbitral doméstica e internacional. Desde ahí nos pareció evidente agrupar las dos experiencias en materia de solución de controversias, potenciando el área de litigios generales civiles sin perder la especialización y asesoría integral en materias de propiedad industrial e intelectual”, explica Carla Dittus.

Pero en esta avalancha de litigantes, ¿cómo diferenciarse del resto? Según Bernardita, el haberse dedicado por años a temas de alta complejidad, la visión que tienen a la hora de enfrentar un problema jurídico está “empapada de un objetivo claro: lograr la mejor solución”. ”Desde ahí nuestra recomendación va enfocada en proteger los intereses y regular las expectativas del cliente y no tenemos ningún problema en recomendar no entrar al litigio cuando vemos que no es la solución adecuada”, explica.

Acerca de los desafíos de la práctica, ambas hermanas coinciden en que en el campo judicial es clave entender que los egos deben dejarse de lado para volcar las energías en lograr una solución óptima para el cliente. “Los juicios no pueden, como muchas veces ocurre, convertirse en el campo de batalla de los abogados. Tenemos que lograr avanzar en la forma de abordar los conflictos judiciales para hacer lo que estamos llamadas a hacer: abogar por nuestras partes. Desde ahí, estamos convencidas que el aporte de las mujeres en el ámbito judicial es crucial. La mirada amplia, la mirada de consenso podemos darla nosotras”, destacaron.

Proyecto

Estas hermanas tienen claros sus objetivos y el crecimiento del estudio está en ese horizonte. Apuntan a hacer crecer su proyecto de la mano de áreas afines como la protección del consumidor que tiene un componente comercial y litigioso importante, particularmente ahora con el ingreso al Parlamento de un nuevo proyecto de ley al respecto.

Cambios en la demanda de servicios

Las especialistas ven una evolución sostenida en los tipos de requerimientos que llegan de sus clientes.

“ El desarrollo tecnológico ha dado paso a diversos fenómenos que inciden en temas de propiedad intelectual. El desarrollo del e-commerce por ejemplo, ha abierto un abanico de posibilidades para emprender y la necesidad de registrar marcas, como signos distintivos protectores del goodwill, ha tenido una explosión”, agregan también el caso de las patentes y por cierto en temas de derecho de autor. “Hemos tenido la posibilidad de trabajar en juicios sumamente relevantes a nivel jurisprudencial y que han generado cambios en las prácticas contractuales entre empresas y autoras y autores, lo que sin lugar a dudas colabora en el equilibrio que debe existir entre la propiedad intelectual y el derecho de la sociedad al acceso a la información”, mencionan.

Por otra parte, en materia de litigación, ven una creciente necesidad de las y los clientes de explorar métodos alternativos de solución de controversias como el arbitraje y la mediación. “Desde ahí, hemos asumido el desafío de promover y trabajar en estas opciones, siempre intentando privilegiar los intereses, tiempo y recursos de nuestros clientes”.