Agrosuper registra pérdidas a septiembre presionada por el escenario global de la industria de la carne

Una disminución de un 0,5% en sus ingresos a septiembre, alcanzando los US$ 3.135 millones, reportó Agrosuper al regulador. Con esto, la compañía acumula pérdidas por US$ 78 millones en lo que va de 2023.

El desempeño ha sido menor en el segmento de Carnes, donde la empresa obtuvo ventas por US$ 1.939 millones, un 3,2% menores que el año pasado. En tanto, el segmento Acuícola –donde la firma cuenta con su filial AquaChile, una de las salmoneras más grandes del mundo- mejoró sus ingresos en un 3,6%, totalizando US$ 1.145 millones.

Entre otros factores, Agrosuper dio cuenta de un aumento de un 13,4% en sus costos de venta.

Asimismo, señaló que la industria cárnica mundial sigue con bajos márgenes, a pesar de la tendencia a la baja de las materias primas, “por una demanda global debilitada y, en el caso de Agrosuper, por la restricción de acceso a algunos mercados producto del brote de influenza aviar observado durante el primer semestre de esta año”.

En el plano del salmón, la empresa explicó que una mayor producción en Noruega y Chile dio paso a una mayor oferta y una consecuente disminución del precio del filete fresco en Estados Unidos y del pescado entero en Brasil, dos mercados claves para Aqua.

El análisis

En una presentación realizada a sus inversionistas, la compañía dio más detalles de este panorama global. Por ejemplo, a pesar de un leve repunte en el precio del cerdo en China, este no supera los US$ 3 por kg., comparado con los alrededor de US$ 5 por kg. que alcanzaba en 2020. Asimismo, los volúmenes de importación del producto no han remontado en ese país.

Agrosuper también contrastó el desempeño de los distintos segmentos. Mientras los volúmenes vendidos en carnes disminuyeron un 3%, en el salmón aumentaron un 22%. De hecho, en el tercer trimestre, la empresa dio cuenta de que un 60% de su Ebitda consolidado fue generado por el segmento Acuícola.

Como factores positivos, la empresa señaló que el precio de los granos sigue en caída y también destacó que Chile ya fue declarado como libre de influenza aviar. “Los mercados clave, excepto China, están recuperando el volumen de importaciones”, dice la presentación.

En la llamada con inversionistas, ejecutivos de la empresa pusieron fichas en la reapertura del mercado chino para avanzar en la recuperación del negocio.