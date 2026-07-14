Assist Card reorganiza su operación en Chile y pone al gerente de Argentina al frente de ambos mercados
La compañía de asistencia al viajero integró la gestión de los dos países bajo la dirección de Sebastián Bras Harriott. Además, incorporó a Matías Arraga para liderar el canal de agencias de viajes en el mercado chileno.
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Assist Card realizó una reorganización de su estructura en Chile con cambios en la conducción local y un mayor foco en el negocio de las agencias de viajes, uno de sus principales canales de comercialización.
Como parte de los ajustes, la firma designó a Sebastián Bras Harriott, actual country manager de Argentina, como responsable también de la operación chilena. De esta forma, el ejecutivo pasará a liderar ambos mercados del Cono Sur.
Bras Harriott acumula dos décadas de trayectoria en la industria del turismo y en Assist Card, donde ha ocupado distintos cargos regionales vinculados a las áreas de asistencia, negocios internacionales y operación comercial.
En paralelo, la empresa incorporó a Matías Arraga como Manager del Canal de Agencias de Viajes en Chile. El ejecutivo también cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de asistencia al viajero y tendrá la misión de fortalecer la relación con este canal de distribución, que la compañía identifica como uno de los más relevantes para su negocio local.
Los cambios implican además una redistribución de funciones para Daniel Escolá, quien hasta ahora encabezaba la operación chilena. El ejecutivo concentrará su trabajo en su cargo regional como Regional Business y Product Sr. Manager, desde la casa matriz de la compañía.
Según explicó Assist Card, la reorganización busca generar mayores sinergias entre las operaciones de Chile y Argentina, fortalecer el negocio con las agencias de viajes y mantener una ejecución coordinada de la estrategia comercial en el Cono Sur.
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