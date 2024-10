CyberMonday histórico: ventas superaron los US$ 447 millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Superando las expectativas que apuntaban a ventas en torno a los US$400 millones, el CyberMonday 2024 alcanzó un nuevo récord histórico, situándose en US$447 millones luego de los tres días que duró el evento oficial organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

Las cifras no solo representaron un aumento del 6,9% (nominal en dólares) respecto del año pasado, sino que además superaron la anterior marca que se mantenía desde 2021, en pleno boom del comercio electrónico en pandemia. Por otro lado, el total de transacciones sobrepasó las 4,4 millones, producto de más de 100 millones de visitas a los 750 sitios participantes en la campaña oficial. El monto promedio por cada compra tuvo un importante aumento, desde poco más de US$ 90 el año pasado a US$ 101 en esta oportunidad.

Los mayores tickets promedio se relacionaron directamente al fuerte crecimiento del segmento de turismo y viajes, que superó en más de un 40% nominal al CyberMonday anterior, concentrando en torno al 30% de las ventas totales. El rubro supermercadista también alcanzó gran movimiento, con un aumento del 33%, mientras que las ventas de bienes durables para el hogar en tiendas especializadas, incluyendo electrónica, tecnología y muebles promedió un crecimiento del 26% nominal.

Dentro de las visitas al sitio oficial cyber.cl, en tanto, destacó el público femenino, los jóvenes entre 25 y 34 años y adultos entre 45 y 54 años. La mayor parte de las visitas ocurrieron desde dispositivos móviles (sobre 70%). Las categorías más visitadas correspondieron a Vestuario y Calzado, Tecnología, y Viajes y Turismo.

De acuerdo con la CCS, el efecto calendario del evento este año, que tuvo un día en septiembre y dos en octubre, a diferencia de lo habitual, que cae enteramente en octubre, favorecerá las cifras de crecimiento de las ventas del comercio minorista del noveno mes del año, y podría tener un leve impacto negativo en el décimo.