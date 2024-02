Empresas Copec redujo en 76% sus utilidades por menor resultado operacional en sectores forestal y energía

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Empresas Copec, firma ligada a la familia Angelini, cerró el año pasado con una utilidad de US$ 349 millones frente a los US$ 1.466 millones alcanzados a diciembre de 2022. Esto, según explicó la compañía, "por una caída de MMUS$ 1.437 en el resultado operacional, compensado en parte por un mayor resultado no operacional de MMUS$ 32 y por menores gastos en impuestos de MMUS$ 241".

De acuerdo al análisis razonado reportado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en el sector forestal, Arauco registró una disminución de su resultado operacional, producto de una caída en los precios tanto en el negocio de celulosa como de maderas, compensado, en parte, por mayores volúmenes de venta en celulosa.

Eso sí, destacan que existen aumentos de costos asociados, en parte, a la puesta en marcha del proyecto de Modernización y Ampliación de la Planta Arauco (MAPA). "Lo anterior se vio contrarrestado parcialmente por una baja en los costos de distribución y otros gastos por función", se indicó.

Mientras, el menor resultado operacional en energía se explicó -de acuerdo a la firma- "por una caída en los resultados de Copec Chile, consecuencia de menores márgenes, asociados a un efecto contable negativo por revalorización de inventarios, así como a un menor volumen de ventas".

En tanto, se precisa que Abastible reconoció un mayor resultado operacional respecto al año anterior, "reflejo de una mejora en el desempeño de sus operaciones en Chile, Colombia y Perú".

Asimismo, la compañía anotó un EBITDA anual de US$ 2.303 millones lo que representó una baja de 35,1%, principalmente debido a una caída en los negocios forestal y, en menor medida, de energía.

Variaciones "esperables"

En un comunicado, el CEO de Empresas Copec, Eduardo Navarro, señaló que "la utilidad y el EBITDA de la compañía son inferiores a los dos años previos, en los cuales se registraron resultados históricos. Siempre hemos señalado que esta es una empresa en que parte de sus activos se relacionan con los commodities, los cuales son cíclicos por naturaleza. Por lo tanto, son esperables estas variaciones en los resultados".

El ejecutivo añadió que, de hecho, "en los últimos meses se ha visto una reversión de esta tendencia, gracias a que el precio de la celulosa ha estado subiendo y los costos de producción de Arauco han ido disminuyendo gradualmente”.

Cuarto trimestre

Sin embargo, en el cuarto trimestre de 2023, la compañía registró una utilidad de US$ 166 millones frente a las pérdidas de US$ 9 millones del cuarto trimestre de 2022. Para la firma, esto se explica por un mayor resultado no operacional en el sector forestal, asociado a una favorable revalorización de activos biológicos y a ingresos por indemnización de siniestros.

Empresas Copec indició que, en cuanto al resultado operacional, el sector energía mostró un incremento gracias a mayores márgenes en Copec Chile y Terpel. El sector forestal, en tanto, registró una disminución por menores precios en todas las divisiones, una caída en volúmenes de paneles y un alza en los costos de venta unitarios para la fibra corta blanqueada, en parte por la puesta en marcha de MAPA. A lo anterior se suma un aumento de gasto por impuestos en Arauco, dijeron.

No obstante, precisaron, las mejores condiciones de mercado explicaron que el último trimestre de 2023 se compare positivamente con las pérdidas de US$31 millones del tercer trimestre de ese ejercicio, producto de un mayor resultado operacional en el negocio forestal, consecuencia de menores costos de venta unitario para todas las fibras, mayores precios de celulosa y paneles, y volúmenes de madera aserrada, sumado a un incremento en los resultados de Copec. Además, agregaron que el resultado no operacional aumentó por una revalorización de activos biológicos favorable e ingresos por indemnización de siniestros en Arauco.