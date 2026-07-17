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Expropiación por Camino de la Fruta empuja un proyecto para modernizar viña del Grupo Yarur

Morandé hará modificaciones en sus accesos, pero además evalúa otras inversiones, como un sistema para reutilizar el agua tratada para riego.

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Publicado: Lunes 20 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

<p>Foto: archivo.</p>

Foto: archivo.

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