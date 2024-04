Horst Paulmann y Jaime Soler, las figuras que podrían volver a Cencosud

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Con 89 años recién cumplidos, Horst Paulmann (la tercera persona más millonaria de Chile, con una fortuna estimada en US$ 3.400 millones, según Forbes), sigue encima de la compañía que fundó a mediados de los años '70, Cencosud, la dueña de los supermercados Jumbo y con negocios en varios países de América, incluido Estados Unidos.

Tras superar algunos problemas de salud, durante los últimos meses se ha visto al empresario viajar solo a inspeccionar las operaciones en los países vecinos. Una de sus últimas escalas fue Colombia. Más recurrentes son sus visitas a los supermercados que maneja la compañía en Santiago, donde siempre toma un micrófono y da un discurso con agradecimientos a los trabajadores como también a los clientes.

Don Horst, como es conocido por los más de 120 mil trabajadores de Cencosud, dejó el directorio del grupo en abril de 2022 tras 45 años, por razones de salud. Pero ya se ha planteado que podría volver el próximo 26 de abril, cuando se lleve a cabo una nueva junta ordinaria de accionistas en el piso 61 de la Gran Torre Costanera.

(Sobre la posibilidad de volver al directorio) no lo sé, tienen que elegirme y no sé si me van a elegir", dijo Horst Paulmann.

La actual mesa, presidida por el brasileño Julio Moura, fue electa en 2022 y su mandato era hasta 2025. No obstante, a fines de marzo, renunció el argentino Jorge Pérez -socio fundador del bufete de abogados Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen-, quien se había unido al directorio en 2019, electo con los votos del clan Paulmann. Su salida ya estaba conversada desde fines del año pasado, según confidencia un cercano.

La mesa directiva la completan Manfred y Heike Paulmann -hijos de Horst-, además de Felipe Larraín -exministro de Hacienda de Sebastián Piñera-, la peruana Lieneke Schol, la colombiana Mónica Contreras y los chilenos Carlos Fernández e Ignacio Pérez, estos últimos propuestos por las AFP.

Julio Moura fue designado como presidente del grupo tras la renuncia de Heike (quien había asumido en reemplazo de su padre) luego que el exgerente general, el argentino Matías Videla, fuera multado por uso de información privilegiada.

El brasileño -según cinco fuentes- sería un presidente de transición y, en la junta ordinaria de accionistas que se avecina, asumiría el mayor de los hijos de Paulmann, Manfred.

El empresario -que tiene varios negocios personales- volvió en marzo de 2021 (en medio de los problemas de salud de su padre) como presidente de Cencosud Shopping, la filial inmobiliaria, luego de más de 10 años fuera de la empresa, tras superar diferencias con el patriarca.

A mediados del mismo 2021, el primogénito regresó al directorio de la matriz, del que ya había formado parte entre 1993 y 2011.

Un viejo conocido

Contactado por Señal DF, sobre la posibilidad de que vuelva al directorio de Cencosud, Horst Paulmann señaló: “No le puedo decir, porque realmente no lo sé; tienen que elegirme y no sé si me van a elegir”.

Paulmann es el controlador de la compañía: junto a sus hijos maneja el 55,6% .

“Resta definirse si finalmente Manfred va a ser presidente y, en ese caso, creo que don Horst va a volver a ser miembro del directorio”, pronostica bajo reserva un importante inversionista y conocedor de la interna de Cencosud y de la familia.

Varios consultados por este medio dicen que sería natural que un Paulmann volviera a asumir la presidencia de la empresa.

No obstante, Manfred llegaría bajo ciertas condiciones, las que estaría conversando con su padre, y así durar los más de dos años que estuvo su hermana en el cargo.

Según conocedores de las tratativas, el padre ya cedió y le dio la venia a su primogénito para nombrar al nuevo CEO de Cencosud, Rodrigo Larraín.

Manfred trajo de regreso a Larraín desde Enjoy para liderar Cencosud Shopping. Desde ahí, su salto a la matriz.

En las últimas semanas, el ejecutivo ya formó su círculo de hierro, lo que incluyó nombrar en la gerencia Corporativa de Administración y Finanzas a Andrés Neely, exCFO de Cencosud Shopping. También se creó la gerencia Corporativa de Ecosistema Retail, liderada por Ricardo Bennett, también cercano a Larraín.

“Está todo armado para que asuma Manfred, con un equipo de ejecutivos cercanos al empresario”, coinciden varias fuentes consultadas. Pero su designación no estaría completamente sellada.

Pero hay otro nombre que suena para sumarse al directorio y, eventualmente, tomar la dirección de la compañía. Un viejo conocido de la casa: Jaime Soler, exCEO de la compañía entre octubre de 2014 y septiembre de 2018.

Tras dejar el conglomerado, se transformó en empresario, además de asesor y director de compañías. Entre sus inversiones, destaca una participación minoritaria en el restaurante Soler de Las Condes, una franquicia del tradicional local de Curicó que es de sus primos.

También participa en Frizata, una foodtech de alimentos argentina donde también ha invertido Marcos Galperin, de Mercado Libre.

Ingeniero comercial de la Universidad de Chile y graduado del Programa de Desarrollo de Ejecutivos de la Universidad de Kellogg, Soler es uno de los pocos exejecutivos de Cencosud que han seguido en contacto con Horst Paulmann.

“La llegada de Soler al directorio siempre es una alternativa, pero me parece que en este momento hay situaciones mucho más relevantes por definirse y, obviamente, Soler puede ser parte de esta negociación”, dice un personero que conoce de las tratativas.

Sobre la potencial llegada de Soler al directorio, Horst Paulmann no hace comentarios. Pero luego destaca: “Tenemos una buena compañía y buen personal. Si usted se preocupa de su personal, el personal se preocupa de sus clientes”.