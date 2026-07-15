Jaime Campos, ministro de Agricultura y el plan económico del gobierno: “¿Las medidas son dolorosas? Por supuesto que lo son. ¡Si el ministro de Hacienda no es un sádico!”

A cuatro meses de asumir como ministro de Agricultura, Jaime Campos alista una serie de propuestas, medidas y proyectos de ley para presentar al mundo del agro y al Congreso. Fomento forestal, nueva infraestructura hídrica vía concesiones y un modelo para impulsar al sector pecuario son algunos de los anuncios que adelantó y que englobó como parte de las fórmulas para alcanzar el principal objetivo del gobierno: “Tratar de hacer que el avión vuelva a repuntar”, metaforizó en conversación con DF.

“Han sido meses muy duros. Yo creo que todo el gobierno y sus equipos estábamos conscientes de que asumíamos el país en un momento complejo. Sin embargo, quiero ser bien franco: nunca me imaginé que la magnitud del hoyo, que la magnitud del desastre económico era de las dimensiones que hemos conocido”, sostuvo desde su oficina en calle Teatinos, a un costado de La Moneda.

En esa línea, el histórico radical defendió el proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aun cuando reconoció que “las medidas de apretarse el cinturón por supuesto que son complejas”.

“¿Qué nos han significado como país los últimos 10 ó 15 años en materia económica? Menor crecimiento, mayor cesantía, mayor endeudamiento, más impuestos. Bueno, yo veo que el avión va cayendo en picada. ¿Qué puede hacer este gobierno? ¿Seguir haciendo lo mismo? Ya sabemos que la fórmula de más endeudamiento, más impuesto y más gasto es una receta equivocada. Ahora, ¿las medidas son dolorosas? Por supuesto que lo son. ¡Si el ministro de Hacienda no es un sádico! Esto no lo hace por gusto, pero estamos obligados a hacerlo y por eso hay que hacer un esfuerzo de unidad nacional”, enfatizó.

“Si el Estado de Chile no tiene los recursos como para financiar aquello (obras de infraestructura hídrica), ¿qué otra fuente nos queda? El sistema de concesiones”, dijo respecto del modelo hídrico que elabora el gobierno.

Fomento forestal

Si para Quiroz el principal desafío ha sido, hasta ahora, la llamada ley miscelánea, para Campos una de sus primeras vallas a sortear a nivel legislativo será la “propuesta de paquete de fomento forestal” que presentará “en cuestión de semanas”.

- ¿Qué medidas contempla el paquete forestal?

- Va a tocar varias leyes y también se puede recurrir a la fórmula de las leyes misceláneas, que están tan en boga. La propuesta no tiene la lógica de los años ‘70, sino que está adecuada a la realidad 2026, con elementos e instrumentos que ayer no conocíamos, como los bonos de carbono para el financiamiento y opciones de plantar nuevas especies que parecen ser tanto o más rentables que el pino y el eucaliptus, como un híbrido entre raulí y roble.

- La industria forestal es bien criticada por algunos sectores políticos. ¿Ve respaldo para algo así en el Congreso?

- Bueno, si no quieren legislar, olvidémonos de eso y sigamos el mismo camino de los últimos años, pero ya sabemos el resultado. Estas son definiciones de país, pero no creo que seamos tan ciegos, sordos y obtusos como para optar por un camino de esa especie tan equivocado, ¡si Chile siempre ha sido un país forestal!. Estamos promoviendo plantaciones hechas por el hombre, actividad humana, que es benéfica, productiva y medioambientalmente sustentable. Lo otro es dejarse llevar por caricaturas y que este país se transforme en un erial.

Más agua vía concesiones

Pese al inminente sistema frontal que llegará a Chile estos días, Campos afirmó que la escasez del recurso hídrico es uno de los temas que más lo inquieta en su cargo.

Más allá de las precipitaciones que caigan, los principales embalses del país están en torno a un 10% de su capacidad y en la cordillera casi no hay nieve. “Si se mantienen los niveles de sequía y entregados exclusivamente a la pluviometría, podemos tener una primavera y verano muy complejos”, advirtió en materia de riego.

Según contó, el ministerio trabaja en una propuesta en la materia, donde los equipos técnicos han planteado como alternativas para asegurar agua: obras de contención de deshielos y nieve, infiltraciones a las napas subterráneas, tratamiento de aguas servidas en los centros urbanos, desalación y la construcción de una carretera hídrica para traer las aguas de los grandes ríos del sur hacia el norte.

- ¿Cuál prefiere usted?

- La solución a este problema son todas las anteriores, dependiendo de cada hoya hidrográfica. Pero el gran problema es cómo se financia todo aquello y lo que he planteado, y esto ya lo conversé con el Presidente y algunos ministros, es que deberíamos definir un modelo para enfrentar este tema de forma permanente, entendiendo que el recurso hídrico es también demandado por otras actividades y, sobre todo, para el consumo humano. Es decir, las obras deben ser multipropósito.

- ¿Y cómo se financiarían?

- A mi modo de ver, cualquiera de estas opciones, tiene que hacerse a través del sistema de concesiones y puesto que ninguna actividad por sí sola le da la sustentabilidad económica al proyecto, bueno, los usuarios tendrán que pagar.

- Esa misma frase le generó una gran polémica con los agricultores hace unos días...

- A ver, en agricultura siempre hemos estado acostumbrados a que estos grandes embalses los construye el Estado, pero van a tener que contribuir al financiamiento de la construcción de estas grandes obras vía concesiones, porque si no, no se van a construir. Lo he conversado con varios gremios y he encontrado buena recepción; están conscientes de la gravedad del problema.

- Políticamente, ¿ve una dificultad adicional al plantear un modelo vía concesiones?

- Por supuesto. No es una conversación fácil, pero es una posición realista y que ya ha funcionado eficientemente en Chile. Si el Estado de Chile no tiene los recursos como para financiar aquello, ¿qué otra fuente nos queda? El sistema de concesiones.