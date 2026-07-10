La batalla por Einex: Echeverría Izquierdo lleva a la Suprema disputa con Enex por el registro de la marca

Echeverría Izquierdo no baja los brazos. Tras perder en dos instancias frente a Enex, la constructora decidió llevar la disputa por el registro de la marca Einex a la Corte Suprema, buscando revertir el fallo que le impidió utilizar el nombre para sus servicios industriales.

La marca tiene su origen en la adquisición de Nexxo, firma de servicios industriales y mantenimiento, cuyo ingreso al grupo comenzó con la compra del 40% de la propiedad por US$ 8,1 millones. Posteriormente, Echeverría Izquierdo pasó a tomar el control de la compañía.

Sin embargo, Enex -ligada al grupo Luksic y con presencia en combustibles, pero que también cuenta con marcas registradas para servicios de construcción, reparación, mantenimiento e instalación- presentó una oposición al registro al considerar que Einex es gráfica y fonéticamente similar a Enex, lo que podría inducir a confusión.

En su defensa, la constructora sostiene que resulta inconsistente impedir la coexistencia entre Enex y Einex cuando históricamente la propia marca ha convivido registralmente con Enaex pese a presentar un grado similar de semejanza fonética. La inmobiliaria dice que su marca surge de unir “EI” (Echeverría Izquierdo) con “NEX” (Nexxo). A juicio de Echeverría Izquierdo, ese origen empresarial entrega suficiente distintividad para diferenciarla de Enex.