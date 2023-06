La nueva fase de expansión de Sonda: “Buscamos oportunidades en Europa, Asia y Canadá”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Si Sonda sorprendió al mercado con el ingreso a Estados Unidos en 2022, el nuevo presidente de la compañía, José Orlandini, tiene planes más ambiciosos para los próximos años: tener operaciones en Europa, Asia y Canadá. Hace 15 meses la tecnológica abrió sus oficinas en Dallas, con un equipo de 12 personas que están creciendo mes contra mes. Hasta el momento hay siete contratos ejecutándose, pero es sólo el comienzo de un proyecto que, a ojos del ingeniero, será mucho mayor.

Desde Chicago Orlandini tomó contacto con Diario Financiero y reveló que por primera vez Sonda cuenta con un stand en una de las cumbres tecnológicas más importante de EEUU: American CIO & IT Summit. Líderes de las principales compañías de la industria se reúnen para exponer sobre las tendencias y los nuevos estándares que vendrán a futuro.

“Si vemos que existen empresas para comprar (en Estados Unidos) lo vamos a hacer. Nos gustaría adquirir una empresa complementaria a Sonda y ojalá con servicios similares a los que ofrecemos”.



“En el último trimestre esperamos tener cerrado un acuerdo (con un socio de datacenter). Más de 60 compañías mostraron interés, pero se hizo un filtro y quedaron 16”.

“Mi misión es profundizar en esta estrategia que se definió hace tres años de la mano de Andrés Navarro. El foco es crecer en soluciones que impacten a la sociedad, no sólo en los mercados en que estamos, sino que también en Estados Unidos y el resto del mundo”.

- ¿Qué significa crecer en el resto del mundo?



- El foco de crecimiento es Estados Unidos y el mundo completo. A pesar de que vamos paso a paso con nuestra operaciones en Dallas, estamos buscando oportunidades en Europa y Canadá, donde pensamos que tenemos espacio para ofrecer soluciones y ser muy competitivos. Este año creamos una gerencia de proyectos internacionales en la cual buscamos oportunidades más allá de todas nuestras oficinas como: Europa, Asia y Canadá, entre otros.



- ¿Y esta decisión la tomaron después de analizar su desempeño en EEUU?



- Si analizamos nuestro desempeño en EEUU considerando su geografía creemos que nos ha ido muy bien. Pero siempre hay que pensar en el paso siguiente y eso considera al resto del mundo, por decirlo de alguna manera, aunque sabemos que es muy ambicioso.



Cuando abrimos la operación de Dallas lo hicimos pensando en que Sonda tiene clientes de carácter internacional, bancos, compañías de alimentos, petróleo, por mencionar algunos ejemplos, en el cual si bien están en Latinoamérica, queremos incorporarlos a EEUU y otros mercados fuera de América. Resulta un paso natural acompañarlos a otros países más allá y eso estamos haciendo.



- ¿Cómo les ha ido en estos 15 meses en Dallas?



Tenemos una organización establecida en proceso de crecimiento. Tenemos cerrado siete contratos y estamos trabajando para cerrar varios más. Son clientes que ya teníamos en América Latina y otros nuevos. Hemos podido generar relaciones con empresas en EEUU. Por ejemplo, contamos con un contrato con Ocean System, que utiliza tecnología para monitorear transacciones financieras para evitar lavados de dinero. Nuestro rol es apoyarlos para aumentar su eficiencia.



Otra empresa es Isringhausen, líder mundial de tapicería para automóviles y con base en Ladson (Carolina del Sur). Así, cuando nos subimos a un automóvil Volkswagen y otros premium alemanes, los servicios de Sonda -que apoya en infraestructura- permiten que vayamos más cómodamente sentados.



Tenemos varios contratos de servicio, los cuales son atendidos por nuestro equipo en EEUU y Latinoamérica. Aplicamos nuestro conocimiento, experiencia y tecnología. Vamos creciendo. Estamos creciendo orgánicamente, pero mirando oportunidades.



- ¿Quieren comprar una empresa en EEUU?



- Si vemos que existen empresas para comprar lo vamos a hacer. Nos gustaría adquirir una empresa complementaria a Sonda y ojalá con servicios similares a los que ofrecemos. La idea es que tenga una presencia interesante que nos permita crecer más rápido en EEUU.



Tiene que tener un tamaño adecuado, no tenemos capacidad para comprar una empresa gigante, pero tampoco una tan chica. No estamos apurados en comprar, si surge bien y si no creceremos orgánicamente.



Es complejo encontrar una empresa de las características que buscamos, no hay tantas. Hay muchas compañías de tecnología, pero la mayoría son muy locales. EEUU es un país muy distribuido.



Hay algunas que no son pequeñas en tamaño, tienen grandes ingresos, pero atienden un tema específico como educación o manufactura, con una cobertura acotada. Nosotros queremos una mayor presencia. Hay oferta, pero es menos de lo que uno pensaría.



- ¿En qué etapa está entrar en mercados como Europa, Asia o Canadá?



- Mira, no estamos buscando abrir oficinas, pero sí encontrar oportunidades específicas. Por ejemplo, si un banco en Europa abre una licitación en tecnología vamos a participar en el proceso. Ahora, esa es una forma de participar, pero la otra es un poco más proactiva con soluciones que Sonda ya tiene armadas. Tenemos ofertas para proponer en retail o transportes que están en el top mundial.



En ese sentido, estamos buscando licitaciones en los metro de todo el mundo, soluciones de transporte público mediano y tiendas de consumo. Creemos que somos muy competitivos para entrar en mercados fuera de nuestra geografía.En 2023 será un año para sembrar semillas, por lo tanto, no está en los planes tener negocios cerrados en otros países durante este año.



Sí esperamos hacerlo en 2024, pero para poder lograrlo tenemos que comenzar a trabajar desde ya. Esto es parte de nuestro ciclo de plan trienal, en el cual estamos en el segundo período de ejecución, la expansión internacional era parte importante de la iniciativa original y nuestro foco partió en EEUU, pero la visión a largo plazo es ser una compañía mundial.



- Sonda está en búsqueda de un socio para operar la red de datacenter. ¿En qué va el proceso?



- Hemos avanzado en el proceso, porque queremos una alianza que nos permita crecer en geografía de datacenter. El banco Santander es quien tiene el mandato para invitar a los futuros socios y hoy estamos en una etapa en que están definidos los candidatos.



Se invitó a una serie de empresas, con quienes firmamos acuerdos de confidencialidad. Entonces están evaluando los datos que nos hemos intercambiado. Nuestra intención es incorporar un socio en la parte de infraestructura con equipos de aire y electricidad.



En el último trimestre esperamos tener cerrado un acuerdo. Más de 60 compañías mostraron interés, pero se hizo un filtro y quedaron 16.

