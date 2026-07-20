Latam cancela vuelos de hoy con origen, destino o conexión en La Serena por el temporal
La aerolínea activó políticas de flexibilidad para pasajeros con viajes programados entre el 16 y el 26 de julio.
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A la Región de Coquimbo le llueve sobre mojado. Este lunes, Latam Airlines Group informó que, producto de la compleja situación meteorológica que afecta a la zona, debió cancelar la operación de este lunes para todos los vuelos con origen, destino o conexión en la ciudad de La Serena.
La medida deja a la capital regional sin conectividad aérea, en momentos en que el corte de la Ruta 5 entre Copiapó y La Serena ya mantiene suspendidos los servicios de buses que cruzan entre las regiones de Atacama y Coquimbo.
Cambios sin costo y devoluciones
Según informó la compañía, los pasajeros cuyos vuelos fueron cancelados podrán optar por dos alternativas: cambiar su vuelo sin costo para una nueva fecha dentro de un año desde la fecha de compra del pasaje, o solicitar la devolución del pasaje o del tramo no utilizado.
Adicionalmente, como medida de flexibilidad ante la contingencia, la aerolínea ofreció alternativas a los pasajeros con vuelos programados entre el 16 y el 26 de julio de 2026 -con origen, destino o conexión en La Serena- cuyos itinerarios se mantienen vigentes.
Quienes de manera voluntaria prefieran no viajar podrán cambiar su vuelo sin costo para una nueva fecha, o bien solicitar la devolución del pasaje o del tramo no utilizado, en ambos casos dentro de los siete días siguientes a la fecha del vuelo original, informó la empresa.
Latam Airlines Group lamentó los inconvenientes que esta situación -ajena a su voluntad, según señaló- pueda ocasionar a los pasajeros, y reiteró que la seguridad de sus pasajeros y tripulación "es un valor intransable en todas sus operaciones".
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