Panini Chile duplicó las ventas del álbum del Mundial 2026 pese a la ausencia de La Roja en el torneo

Que la selección chilena de fútbol no haya logrado clasificar al Mundial 2026 no fue un obstáculo para que el álbum oficial de Panini se transformara en un éxito. Impulsada por el interés de los coleccionistas, el posible último Mundial de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y el auge de las cambiatones, la filial chilena registró ventas que duplicaron las logradas durante Qatar 2022. Así lo explicó el gerente comercial de Panini Chile, Milton Benítez, en DF al cierre.

El ejecutivo sostuvo que la planificación de la empresa fue “más optimista de lo que fue Qatar”, edición en la que la compañía también enfrentó quiebres de stock. Por ello, la firma proyectó un mercado un 30% mayor al de la edición anterior. Aun así, Benítez reconoció que “nos quedamos un poco cortos”.

El ejecutivo afirmó que el principal desafío no estuvo en estimar la demanda, sino en la logística para abastecer al mercado chileno. “Teníamos un límite muy grande, que es la cantidad que podemos traer desde Brasil en cada uno de los envíos. Entonces, realmente ese fue nuestro —para decirlo de alguna manera— cuello de botella”, sostuvo.

Para Benítez, el éxito del álbum respondió a una combinación de factores. Uno de ellos fue la posibilidad de que el Mundial 2026 marque la despedida mundialista de figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. A eso se sumó el temor de muchos a quedar fuera, además del auge de las cambiatones organizadas espontáneamente por fanáticos a través de redes sociales.

Respecto de las cambiatones, el fenómeno alcanzó tal magnitud que incluso la casa matriz de Panini en Italia se contactó con la filial chilena para conocer qué estaba ocurriendo en el país, particularmente tras la masiva convocatoria que tuvo la actividad realizada en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Además, hay novedades. Panini lanzará esta semana un set de actualización de 120 stickers, entre ellos, Neymar Jr. Sobre la recepción de este nuevo producto, Milton Benítez aseguró que Chile está en el puesto número cuatro de preventa entre todas las filiales de la firma.