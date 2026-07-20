Subtel: 92% de las estaciones base del país sigue operativa pese a las lluvias, mientras empresas advierten daños en infraestructura

Desde la entidad liderada por Romina Garrido aseguraron que Atacama y Coquimbo son las regiones con mayores afectaciones. En la industria, en tanto, destacaron que "pese a la magnitud del evento, la mayoría de las redes de las empresas que integran Chile Telcos se ha mantenido operativa durante la contingencia".

En medio de intensas lluvias que se prolongan desde la semana pasada y siguen impactando a algunas regiones del país, especialmente a localidades de Coquimbo y La Araucanía, la red nacional de telecomunicaciones mantiene un 92% de sus estaciones base operativas.

Así lo afirmaron desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones este lunes.

Este porcentaje, afirmaron, cobra especial relevancia pues ha permitido mantener los servicios de conexión entre clientes y usuarios durante toda la emergencia.

Las afectaciones relativas al 8% restante, en tanto, desde Subtel señalaron que “están relacionadas con zonas que sufren prolongados cortes de suministro eléctrico”. De momento, estas son la región de Coquimbo (con 52% de antenas operativas) y la de Atacama (con más del 78% de estaciones base operativas).

Por otro lado, desde Subtel destacaron que, mientras que hasta las 12.00 de este lunes se emitieron 116 mensajes SAE (Sistema de Alerta de Emergencias) en seis regiones (Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Ñuble y Biobío), el Roaming Automático Nacional de Emergencia se mantiene desplegado con solicitudes y activaciones en comunas de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos, entre otras.

Sumado a esto, desde la entidad afirmaron que en coordinación con Senapred y las empresas del sector, “se activó el despliegue de 7 carros móviles de emergencia en la Región de Coquimbo para apoyar la conectividad en las zonas afectadas”.

Estos son en Canela (operado por Entel), Los Vilos (ClaroVTR y Senapred), Illapel, Paihuano, Combarbalá (ClaroVTR y Senapred) y Río Hurtado (Wom) y un séptimo a la espera de definirse (Movistar).

La vereda de ChileTelcos

Desde ChileTelcos -que agrupa a empresas como Claro VTR, Entel, Movistar, Mundo y WOM-, aseguraron que el sistema frontal a impactado de manera importante a la infraestructura crítica, incluidas las redes de telecomunicaciones.

No obstante, destacaron que “pese a la magnitud del evento, la gran mayoría de las redes de las empresas que integran Chile Telcos se ha mantenido operativa durante la contingencia”.

Las principales afectaciones, detallaron, se han concentrado en zonas con cortes prolongados de energía, además de sectores donde el robo de baterías y el vandalismo contra infraestructura fija y móvil han agravado las dificultades.

“En las zonas más golpeadas, las condiciones climáticas han hecho imposible el acceso seguro de las cuadrillas para la recuperación de los servicios. Hay que subrayar que no se trata de una falla propia de las telecomunicaciones, sino de las consecuencias de un fenómeno meteorológico de gran magnitud que afecta al suministro eléctrico y la conectividad necesaria para las labores de reposición”, señalaron.

Respecto a pérdidas, desde la agrupación apuntaron a “daños en rutas de transmisión, cortes de fibra óptica, infraestructura de soporte, problemas derivados de los extensos cortes de energía y, en algunos casos, vandalismo y robo de baterías”.

No obstante, afirmaron que aún es temprano para cuantificarlas, “ya que el balance final será realizado una vez superada la contingencia. Hoy los equipos están abocados a mantener los servicios operativos y reponer el servicio a los clientes en aquellas zonas en que se han visto más afectados”.