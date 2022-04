Empresas Copec revela las inversiones para el 2022 y el proyecto que se llevará la mayoría de los recursos

Un completo análisis de todas las inversiones de Empresas Copec realizó el presidente del directorio de la sociedad, Roberto Angelini, en marco de la junta de accionistas realizad en la jornada de este miércoles.

En ese sentido, destacó que el 2021 generó utilidades históricas para la empresa, las que llegaron a US$ 1.781 millones, lo que es casi 10 veces más que las registradas en el ejercicio 2020.

“Estas cifras son una consecuencia de la mayor movilidad y actividad asociada al desconfinamiento, los mayores precios de todas las fibras de celulosa y las maderas, el mejor desempeño de la pesca y la entrada en operaciones de Mina Justa, unido a los efectos no recurrentes por las ventas de activos durante el año”, sostuvo el empresario.

Respecto al 2022, Angelini señaló a los asistentes que las inversiones para este año llegarán a US$ 1.867 millones, lo que se compara con los US$ 2.068 millones ejecutados el año 2021. Agregó que de la cifra para este periodo considera de forma mayoritaria inversiones en el proyecto de expansión de la Planta Arauco -denominado MAPA- que no fueron realizadas el año pasado

“El resto está destinado a mantener la base de activos en condiciones óptimas y a desarrollar un sin número de oportunidades de mejoras y eficiencias operativas para cada vez hacer las cosas mejor con un menor costo e impacto”, indicó.

Al igual que en la carta a los accionistas, el presidente de Empresas Copec tuvo palabras para el momento político y social por el que atraviesa el país, enfatizando en la mala imagen que se ha creado de las grandes empresas.

“Frecuentemente a las empresas se les atribuye una posición amenazante, lejos de ello, en nuestro caso nos hemos mantenido fieles a una vocación de cambio y a una voluntad de hacer bien las cosas. Lo hacemos pensando en los demás. En cómo satisfacer las necesidades de los clientes, colaboradores, proveedores, accionistas y comunudad en general de la mejor forma posible”, dijo.

Respecto de lo anterior, pregunto: “¿Cuándo el crecimiento de una compaña basado en un gran trabajo y esfuerzo se transformó en algo no deseado?”

En lo que se refiere a la convención, indicó que “hoy observamos cómo la discusión parece haberse extraviado, se ha dejado de escuchar a las voces expertas, y el debate ha sido capturado por una lógica de suma cero, que tiene un riesgo inherente de dividirnos aún más y, de paso, ahuyentar los recursos necesarios para implementar las anheladas reformas”.