BHP anota producción récord de cobre: Spence logra niveles históricos y Escondida su mejor desempeño en 17 años

2,017 millones de toneladas produjo BHP en el año fiscal 2025.

Resiliencia. Esa es la palabra que más repitió el CEO de la gigante minera BHP, Mike Henry, al describir el año fiscal 2025 que finalizó en junio, el cual trajo buenas noticias para la multinacional, con producciones nunca vistas en cobre y hierro.

“BHP entregó una producción récord de mineral de hierro y cobre, lo que demuestra la fortaleza y resiliencia de nuestro negocio y respalda nuestra capacidad de ofrecer crecimiento y retornos a los accionistas en medio de la volatilidad e incertidumbre global”, expresó el líder de la compañía angloaustraliana.

Respecto del metal rojo, donde Chile cumple un rol esencial, el minero destacó que “BHP produjo más de 2 millones de toneladas de cobre en todo el grupo, un nivel récord de producción en un commodity crucial para la urbanización, la digitalización y la electrificación”.

Mike Henry, CEO de BHP. Foto: Bloomberg

El máximo ejecutivo reseñó que “en Chile, Escondida alcanzó su mayor producción en 17 años y Spence registró una producción récord”.

A su juicio, el buen desempeño de BHP se explica porque, pese a la guerra comercial, “la demanda mundial de materias primas se ha mantenido resiliente hasta la fecha en 2025”. Henry resaltó que “esta resiliencia refleja en gran medida la capacidad continua de China para ampliar su base exportadora global, a pesar de una disminución significativa de las exportaciones a EEUU, y su capacidad para satisfacer una sólida demanda interna a pesar de la dislocación del sector inmobiliario”.

Así, dijo, la necesidad “de cobre y acero se ha beneficiado de una fuerte aceleración de la inversión en energías renovables, el desarrollo de la red eléctrica, las sólidas exportaciones de maquinaria y las ventas de vehículos eléctricos. Si bien un crecimiento económico más lento y un sistema comercial fragmentado siguen siendo posibles obstáculos, las medidas de estímulo de China y EEUU ayudarían a mitigar el impacto a corto plazo”.

Henry incluso se atrevió a hacer proyecciones, algo que los CEO mineros han evitado. “De cara al futuro”, anticipó, “es probable que el decimoquinto plan quinquenal de China brinde mayor visibilidad sobre las políticas para sostener el crecimiento y el desarrollo a largo plazo” en el gigante asiático.

Los números

La producción total de cobre de BHP aumentó por tercer año consecutivo, llegando a un 28% más que en el ejercicio 2022, lo que se traduce en 2,017 millones de toneladas de cobre, informó la compañía.

De esta cifra global, Escondida - el mayor yacimiento de este metal en el mundo- aportó 1,305 millones de toneladas, un 16% más que en 2024, su mayor extracción en 17 años, todo gracias a un rendimiento récord en la concentradora, mejores recuperaciones, una mayor ley de alimentación y el proyecto de lixiviación Full SaL en plena operación.

En Spence -que junto a Cerro Colorado, hoy sin producir, forman parte de la unidad Pampa Norte- la extracción subió un 5%, alcanzando un récord de 268 mil toneladas debido principalmente a una mejor ley de alimentación.

El pronóstico para el próximo año fiscal 2026 es que todo BHP produzca entre 1,8 millones y 2 millones de toneladas de cobre. En ese escenario, Escondida aportaría un poco menos que este año, entre 1,15 millones de toneladas a 1,25 millones. Spence, en tanto, produciría entre 230 mil a 250 mil toneladas, informó la compañía en su reporte de producción anual.

La mayor minera del mundo desarrolla en Chile un ambicioso programa de inversiones por casi US$ 14 mil millones que busca potenciar la producción de su mayor activo, Escondida, con una nueva concentradora, así como aumentar la extracción en Spence y reabrir Cerro Colorado al final de esta década.

En dicho plan, anunciado por Henry a fines de 2024, la mayor mina de cobre del mundo se lleva casi un 80% del total contemplado a invertir por la empresa, llegando hasta los US$ 10.800 millones en distintos proyectos.

La iniciativa más relevante es la construcción de una nueva planta concentradora para reemplazar la de Los Colorados y mantener la capacidad productiva, con un Capex estimado entre US$ 4.400 millones y US$ 5.900 millones. La planta tendría una capacidad de producción de entre 220 mil y 260 mil toneladas de cobre al año. Estaría operativa entre 2031 y 2032.

Previo a esto, la firma proyecta aumentar la vida útil de Los Colorados hasta al menos 2029 (más allá del plan actual que finaliza en el año fiscal 2027), con una inversión de US$ 300 millones. El segundo mayor proyecto de inversión para Escondida es la expansión de la planta concentradora Laguna Seca. Para ello, se estima un desembolso de entre US$ 2 mil millones y US$ 2.600 millones.