CAP registra fuerte aumento en utilidad en el cuarto trimestre y modera pérdida acumulada en todo 2023

CAP informó una utilidad neta de US$ 155,9 millones en el cuarto trimestre de 2023, un 784,1% superior al mismo período del año previo, debido principalmente a un mejor desempeño en el segmento minero, que capturar en su precio realizado los mayores precios observados en el mercado internacional del hierro, además del segmento de soluciones en acero.

Según explicó la compañía en su análisis razonado de resultados enviado a la CMF, durante el trimestre de octubre a diciembre 2023 los ingresos de explotación registraron un incremento de 10,1% en comparación al mismo trimestre de 2022, mientras que el EBITDA aumentó 69,8%, desde US$ 210,2 millones en 2022 hasta US$ 357,0 millones en 2023.

En términos acumulados, en el año 2023, los ingresos del Grupo CAP alcanzaron US$ 2.964,9 millones, lo que representa una disminución de 1,4% respecto del año 2022. La ganancia bruta del período fue US$ 691,4 millones, 9,3% menor a la del acumulado el año anterior. Por otro lado, CAP informó que el resultado neto acumulado a diciembre de 2023 fue de una pérdida de US$ 7,0 millones, en comparación a una utilidad neta de US$ 226,0 millones en el mismo período de 2022.

El EBITDA, en tanto, disminuyó 7,5% desde US$ 910,1 millones al cierre 2022 a US$ 841,8 millones en igual período de 2023.

"Estos menores resultados en 2023 se explican principalmente por el desempeño del segmento de producción de acero, el cual se vio impactado por menores precios, generando por lo tanto un menor margen. A lo anterior debe sumarse también una provisión por deterioro de US$ -149,1 millones sobre propiedades, planta y equipo en el segundo trimestre del año, aplicado como consecuencia del reconocimiento de un valor presente de flujos de caja futuros menor al valor contable de sus activos empleados", indicó.