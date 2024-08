Cierre de Huachipato: gremios advierten “duro golpe” y “graves consecuencias” de la suspensión de operaciones en la región del Biobío

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Tras el anuncio del cierre de la Compañía Siderúrgica Huachipato, que decidió suspender indefinidamente las operaciones siderúrgicas de la empresa ligada al grupo CAP, varios gremios han emitido reacciones.

La Camara de la Producción y del Comercio, CPC Biobío, lamentó el cierre tras 70 años de operación en la región y lo calificó de un “duro golpe” al ecosistema del acero regional, “pero por sobre todo un impacto muy fuerte por la pérdida de puestos de trabajo estables y de calidad de miles de colaboradores directos e indirectos de la compañía en Biobío”.

La entidad advirtió que el cese de las operaciones de la usina producirá un “impacto negativo ante una industria que por tantos años permitió la movilidad social a través de empleos de calidad, otorgando seguridad social y económica a muchas familias del Biobío”.

"Vemos con preocupación el cierre de una industria que agrega valor a la región a través del desarrollo productivo y humano en la cadena productiva del acero y también en el encadenamiento productivo y tecnológico que aporta a nivel nacional y regional", señaló el directorio del gremio, que es presidido por Álvaro Ananías.

Por su parte, desde la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet) también lamentaron la decisión y alertaron de las “graves consecuencias” que genera para los empleos directos e indirectos que dependen de la siderúrgica.

Fernando García, presidente del gremio, indicó que “Huachipato es un polo industrial clave de la Región del Biobío, por lo que esperamos que el plan de salida anunciado por la empresa logre mitigar en parte la lamentable pérdida de puestos de trabajo que afectará seriamente el empleo en la zona”.

También advirtió que el cierre significará el fin del encadenamiento productivo nacional de la industria del acero y de los productores aguas abajo que se abastecen de la siderúrgica, lo cual será muy difícil de revertir.

No obstante, señaló que este no es un caso particular y que en los últimos años varias empresas manufactureras han cesado actividades, lo que confirma la pérdida sostenida de competitividad que ha venido teniendo la manufactura nacional en las últimas décadas.

“Esta lamentable noticia que afecta a uno de nuestros socios más emblemáticos es la oportunidad para alertar sobre la difícil situación que enfrenta la industria nacional, que en los últimos años ha debido hacer grandes esfuerzos para subsistir. Como gremio estamos de acuerdo en que las empresas debes velar por el bienestar social de sus colaboradores, con medidas como el aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral o el próximo aumento de las cotizaciones previsionales”, dijo García.

Sin embargo, señaló que también deben darse medidas que compensen y equilibren ese mayor gasto y aumentar la productividad, a través de la educación, innovación y tecnología.