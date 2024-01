Cochilco eleva proyección del precio promedio del cobre para 2024 y 2025

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) dio a conocer las principales conclusiones del Informe de Tendencias del Mercado del Cobre que contiene las proyecciones sobre el precio del cobre, su demanda y la oferta del metal para los años 2024 y 2025.

Según la entidad, el cobre este año proyecta un precio promedio de US$ 3,85 la libra, una cifra mayor respecto al reporte anterior que daba un valor de US$ 3,75 la libra. Junto a esto, para el 2025 se pronostica un alza en la cotización del metal rojo en relación a 2024, previendo un precio de US$ 3,9 la libra.

Los motivos de la alza atenderán a factores estructurales propios del mercado del cobre, la ministra de Minería, Aurora Williams, valoró las proyecciones para los próximos dos años como una “buena noticia para el sector, pues mejores estimaciones de precios contribuyen también al mejor desempeño financiero de la industria minera”.

De la misma manera, la autoridad subrayó que el alza informada, “está respondiendo a factores como la normalización de la política monetaria en Estados Unidos y sobre todo, al desafío de abordar las consecuencias del cambio climático con más energías verdes y electromovilidad; donde el crecimiento en la venta y fabricación de autos eléctricos a nivel global ha sido sostenido en los últimos años. Todas estas condiciones permiten prever buenas expectativas de precio y, por lo tanto, son buenas señales para empezar a proyectar un mejor año desde el punto de vista económico”, explicó.

Joaquín Morales, el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, aclaró que existen factores que pueden reducir el impulso al alza del precio en el corto plazo como es el aumento de los riesgos geopolíticos globales, pero que, probablemente, la demanda de cobre de largo plazo no se verá afectada.

Producción y demanda de cobre

Respecto a la producción de cobre en el mundo, Morales señaló que se prevé para este año un volumen de 22,79 millones de toneladas, lo que representa un aumento de un 5,8% respecto al periodo anterior. De la misma manera, en 2025 se pronostica un alza de 3,1% con unas 23,50 millones de toneladas.

Al mismo tiempo, mencionó que el 2024, los principales países que aportarán nueva oferta serán Chile, con una producción de 5,63 millones de toneladas, lo que representa un aumento de 5,7%. Esto se explica principalmente por el mayor aporte productivo de Quebrada Blanca II, manteniendo al país con el liderazgo y una participación de 25% a nivel mundial. Le seguirá la República Democrática del Congo con 2,96 millones de toneladas y un alza de 12,5% y finalmente, Perú con una oferta de cobre de 2,72 millones de toneladas, lo que implica un aumento de 6%.

Respecto al 2025, el vicepresidente ejecutivo señaló que Chile aportará 6 millones de toneladas, lo que significa un incremento de 6,4% respecto al 2024. RP del Congo proveerá con 3,11 millones de toneladas, con un alza del 5%, y Perú cuya producción se elevará en 1% llegando a 2,75 millones de toneladas.

Ahora, la demanda de cobre para este año se estima que llegará a 26,13 millones de toneladas, con un crecimiento de 3,2% frente al 2023. En China, el crecimiento anotaría un alza de 1,1%, mientras que para el resto del mundo sería de 4,7%.

En base a la proyección de oferta y demanda de cobre, se estima que en 2024 habrá un superávit de 176 mil toneladas y para 2025 de 170 mil toneladas, lo que representa cerca de tres días de consumo.