El camino de Gina Ocqueteau para llegar a la presidencia de SQM y su relación con Julio Ponce

Ingresó a la empresa en un momento de grandes cambios, tratando de dejar atrás los problemas de financiamiento ilegal de la política.

Aunque proviene de una familia de médicos y sacó un alto puntaje en la Prueba de Aptitud Académica, a Gina Ocqueteau Tacchini no se le pasó por la cabeza estudiar medicina. “Veía que los médicos iban y venían, pero no se quedaban con los pacientes; yo quería cuidar”, cuenta la nueva presidenta de SQM, directora de Enel y miembro de una decena de instituciones privadas del ámbito empresarial como las fundaciones País Digital, Imagen de Chile y Chilena del Pacífico, la Cámara de Comercio de Asia, entre otras. Entró a enfermería en la U. de Chile y sus primeros pasos en esa profesión los dio en la UCI de la Clínica Santa María, donde estuvo “donde las papas queman”.

Pese a que disfrutaba de la adrenalina y el arremangarse las mangas, cuando entró a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), su mundo cambió. Pasó de combatir la enfermedad a planificar y adelantarse, rememora. Ahí hizo carrera: partió como enfermera jefe en Arica y escaló hasta ser directora de Relaciones Institucionales y luego gerente de Marketing, donde creó “Segurito”, hizo el primer reporte de sustentabilidad de la entidad, entre otros logros que destaca.

Desde la ACHS conoció a los gremios, las relaciones institucionales y la política, confidencia.

Ocqueteau entró en 2022 al directorio de SQM nominada por el grupo Pampa, ligado a Julio Ponce Lerou, a quien dice sólo haber visto algunas contadas veces, en el Club de Polo o en algunos seminarios, como el de BTG de abril de 2024, cuando llegó -rodeado de flashes- con su hija Francisca, hoy vicepresidenta de las sociedades Cascadas de SQM. Aunque su nombre se eligió a través de head hunter, conocedores del proceso explicaron que fue el histórico presidente de SQM quien visó su designación.

Sin ratificar o desmentir esta versión, la nueva presidenta de SQM señala que ingresó a la empresa en un momento de grandes cambios en ella, con más transparencia, apertura y una gran relación con la comunidad, tratando de dejar atrás los problemas de financiamiento ilegal de la política que les supuso multas del regulador estadounidense hace ya ocho años. “La empresa estaba cambiando y querían comunicar lo que hacían, tras pasar por períodos tan complejos. Querían un rostro nuevo e incorporar una mujer al directorio”, resumió la profesional.

Un directivo del sector señala que Ocqueteau es quien representa los intereses del grupo Pampa en reemplazo de Patricio Contesse Fica, quien habría perdido la confianza de Julio Ponce.

En el nombre de Karen

Una gran mentora y amiga fue la exministra de Minería y de Energía durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, la directora de empresas Karen Poniachik.

“Nadie me desafió tanto como ella, nadie me inspiró tanto ni me ayudó como ella”, confiesa. La exsecretaria de Estado, quien falleció el 12 de octubre de 2022 con Gina Ocqueteau a su lado, la convenció de entrar en el ruedo empresarial. “Decía que sería una buena directora de empresas y que ese era un espacio para marcar la diferencia, donde se podía discutir y hacer cambios”, reseña. Fue quien la guió, la desafió. “En ella pensé cuando me nombraron presidenta de SQM: Karen me cuida desde el otro lado”.

¿Cuáles son los mayores retos como presidenta de SQM? Los resume: “completar e implementar el acuerdo SQM-Codelco y liderar la nueva etapa de la compañía, caracterizada por continuar la producción de maneras sostenible, eficiente, con respeto a nuestro entorno, mejorando los procesos para utilizar menos recursos naturales y aumentar la producción a fin de mantener el liderazgo de la industria del litio”.

