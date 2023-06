El mercado de Litio reciclado comienza a tomar fuerza y acorta “ventana de oportunidad” para Chile

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Junto con ser el material estratégico para la electromovilidad, el litio es 100% reciclable. Por ello, distintos expertos estiman que el mineral proveniente de baterías de litio reutilizado será importante en la oferta global a partir del 2028-2030 y superará al litio extraído hacia el 2050, acortando la "ventana de oportunidad" que tienen los productores de litio "minado", como Chile.

Daniel Jiménez, socio de iLiMarkets, explicó que “el impacto es global, y significa que inicialmente una parte, y posteriormente todo y más del crecimiento de la demanda provendrá del litio reciclado”.

Este experto añadió que “el litio minado hoy será utilizado un gran número de veces” . Y es que “la aparición de litio reciclado en escala importante será a partir del 2028-2033, será además un producto de muy bajo costo. Consecuentemente, es razonable pensar que los precios bajarán al nivel de costos del productor más caro, y que probablemente será entre US$15.000 y US$ 25.000 la tonelada".

En un mundo preocupado por el calentamiento global y en lucha por el cambio climático, el reciclaje se torna más importante. De acuerdo a Jiménez, como la vida útil de baterías en vehículos eléctricos se estima en 10 años, "es razonable asumir que un 75% de las baterías se reciclen 10 años después de haber sido instaladas en vehículos". Es decir, veremos un mercado del litio reciclado ya en 2033.

Además, el socio de iLiMarkets señaló que "no hay limitaciones en cuanto al número de veces que el litio podrá ser reciclado y cada reciclaje involucra llevarlo nuevamente a una forma química de alta pureza", recalcó.

Las cifras del mercado

Según Research & Market, el litio reciclado de baterías pasará de ser un mercado de US$ 5.000 millones en 2022 a US $23.600 millones en 2030. Sólo en Estados Unidos moverá mil millones y en China, se estima que represente US$ 7.600 millones, con una variación anual de 25,5% en el período 2022 a 2030.

Entre los otros mercados geográficos destacados en términos de expansión del mercado de litio reciclado se encuentran Japón y Canadá, cada uno de los cuales prevé un crecimiento anual de 18,2% y 18,7 %, respectivamente, durante el período 2022-2030. Dentro de Europa, se prevé que Alemania crezca aproximadamente un 21,1% anual.

Liderado por países como Australia, India y Corea del Sur, se prevé que el mercado de Asia-Pacífico alcance los US$ 1.700 millones para el año 2030, destacó Research & Market.