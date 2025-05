Estudio de Quiroz & Asociados tiene "cálculos de una servilleta": Máximo Pacheco dispara contra grupo Errázuriz por críticas a acuerdo Codelco-SQM

El presidente del directorio de la estatal hizo una férrea defensa al pacto y aseguró que "no hay ninguna posibilidad" de que se caiga.

En medio de la serie de cuestionamientos que ha suscitado el acuerdo Codelco-SQM en los últimos meses, el presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco, salió nuevamente a defender la alianza, pero, esta vez, disparó directamente contra Grupo Errázuriz, que ha liderado la ofensiva contra el pacto y recientemente encargó un estudio a la consultora Quiroz & Asociados que concluye que la mejor alternativa para el Estado era la licitación.

En primer lugar, recordó que fue el directorio de Codelco -que desde hace 15 años es independiente del gobierno de turno- el que aprobó la alianza por unanimidad y que desde su anuncio en mayo de 2023, las negociaciones directas con SQM siempre fueron de carácter público. “Nadie dijo ni una palabra de que esto estaba mal”, dijo en conversación con T13 Radio.

“Yo me pregunto, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Tengo algunas hipótesis. La primera es que hay gente que no le acomoda que Codelco se maneje como una empresa dirigida por un directorio profesional e independiente y quieren politizar esta decisión”, sostuvo Pacheco.

La segunda, siguió, “es porque aquí efectivamente hay muchos intereses comerciales” y apuntó directamente a Grupo Errázuriz, que recientemente encargó un estudio económico a la consultora Quiroz y Asociados, publicado por El Mercurio, donde se concluye que por no haber hecho una licitación para elegir al socio, el Estado “entregó” US$ 5.200 millones a SQM.

Pacheco endureció el tono al abordar el tema y dijo que el número “es una cifra que sale de un cálculo de una servilleta, no tiene ningún sustento, es un estudio que está hecho muy a la rápida, pero por sobre todo, es un estudio encargado, absolutamente interesado”.

Con nombre completo, dijo que Francisco Javier Errázuriz -líder del grupo que lleva su apellido e hijo del exsenador Francisco Javier Errázuriz Talavera- “me ha visitado en mi oficina por lo menos cinco veces, me va a ver con su equipo y despliega unos planos del Salar de Atacama, del Salar de Maricunga, me explica dónde él tiene pertenencias y por qué es fundamental que él pueda aportar esas pertenencias para ser socio en esto o venderlas”.

Ante las solicitudes del empresario, Pacheco dijo que el interés de Errázuriz es que Codelco le compre las pertenencias mineras, pero que en la estatal “no las necesitamos, porque ya tenemos más de dos tercios de la propiedad del salar”.

También contó otro episodio con Errázuriz. Dijo que tras firmar el Memorándum de Entendimiento con SQM en diciembre del 2023, "Francisco Javier me fue a ver a mi oficina con un documento de 15 páginas donde había escrito de por qué aquí se había hecho un mal negocio. Yo le dije una cosa muy simple (...), 'presénteme una oferta mejor', y no llevó ninguna".

Consultado por si los mismos intereses comerciales son los que están detrás también de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, donde 10 de 11 miembros votaron por recomendar anular el pacto, el líder de la cuprera estatal manifestó estar “muy extrañado con el trabajo que ha hecho la comisión” y, de nuevo, apuntó a Grupo Errázuriz.

“Dentro de la gente que fue invitada a dar su testimonio y a dar su explicación a esta comisión, un número importante son ejecutivos, abogados y ex ejecutivos de Grupo Errázuriz, mientras que SQM, que es la parte que está siendo cuestionada, no fue citada”, cuestionó Pacheco.

Y si bien destacó que la comisión tiene todas las atribuciones para fiscalizar a Codelco, agregó que ha estado 32 veces en el Congreso explicando la alianza y que los diputados no han cuestionado la legalidad del pacto, como debería revisarse en una instancia como esa, sino que el mérito de lo decidido. “El mérito es una atribución, por ley, del directorio de Codelco”, enfatizó.

¿Se puede caer el acuerdo?

Pacheco sostuvo que la votación de la Comisión Investigadora no tiene “ninguna” implicancia en el camino del acuerdo y, más aún, dijo que que a estas alturas “no hay ninguna posibilidad” de que el pacto se caiga.

“No veo ninguna posibilidad, porque la verdad es que hemos trabajado dos años intensamente. No hemos sacado la mugre, hemos actuado de manera diligente, rápida y con sentido de urgencia, en favor del país”.

Respecto a los pasos faltantes, detalló que la Consulta Indígena realizada por Corfo está por finalizar la tercera etapa de cuatro y que también está pendiente la aprobación de China, el octavo país que debe visar el acuerdo.