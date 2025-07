Mantoverde concreta refinanciamiento para proyectos en Atacama: obtuvo nuevos créditos por US$ 483 millones

Mantoverde, una de las operaciones de la minera canadiense Capstone Copper en Chile, informó que el pasado 26 de junio concretó, exitosamente, el proceso de refinanciamiento de los préstamos Project Finance tomados en 2021 para la construcción del Proyecto de Desarrollo Mantoverde, el cual demandó una inversión de US$ 870 millones y fue inaugurado en noviembre de 2024, incluyendo una nueva planta concentradora y la expansión de la planta desaladora de agua de mar, entre otras iniciativas.

La compañía detalló que, como parte de esta operación, se cancelaron anticipadamente US$ 477 millones correspondientes a los saldos remanentes de los préstamos originales por US$ 520 millones, otorgados por bancos y agencias de crédito internacionales y que, simultáneamente, se formalizaron nuevos créditos por un total de US$ 483,3 millones, monto del cual US$ 145 millones fueron tomados con MUFJ Bank y otros US$ 338,3 millones con Capstone Copper Corp.

Estos créditos cuentan con un plazo de 7 años y la opción de prepago, lo que otorga mayor flexibilidad en la gestión financiera de la compañía.

“Este refinanciamiento representa importantes beneficios para Mantoverde, que incluye una reducción del costo financiero; la extensión del plazo de repago de deuda; y mayor flexibilidad financiera, que permitirá avanzar con el proyecto de expansión Mantoverde Optimizado y fortalecer las actividades de exploración”, señaló en un comunicado el gerente de Finanzas Corporativo de Capstone Copper Chile, Fernando García Lázaro.

"Este paso reafirma nuestro compromiso con el desarrollo sustentable de Mantoverde y con la creación de valor a largo plazo para todos nuestros stakeholders”, añadió el gerente general de la operación, Óscar Flores.

El proyecto de Desarrollo Mantoverde, ubicado en la Región de Atacama, consideró la construcción de una nueva planta concentradora que le permitió extender su vida útil por al menos 20 años y aumentar la producción anual de cobre desde 36.000-40.000 toneladas a aproximadamente 120.000 toneladas.

Mantoverde Optimizado, en tanto, consiste en la próxima expansión de la concentradora de sulfuros. Ya recibió la resolución de calificación ambiental (RCA), por lo que iniciará prontamente su construcción, una vez sea aprobada por el directorio de la compañía.