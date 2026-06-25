Mitsui y el acuerdo: “Nunca fue fácil llegar a donde estamos hoy... es un sueño hecho realidad”

La gigante japonesa valora la inversión en Chile y admite que busca oportunidades en cobre en nuestro país, indicó Tetsuya Fukuda, senior executive managing officer de Mitsui.

Caminando por el paseo Huérfanos, en la gélida mañana santiaguina, Tetsuya Fukuda, director y senior executive managing officer de Mitsui, accedió a responder las preguntas de DF sobre la relevancia del acuerdo Andina-Los Bronces y el interés que tiene Chile para la gigante japonesa.

Esta compañía se asoció con Codelco en 2012 para que la estatal pudiese entrar en la propiedad de Anglo American Sur y en esa época ofreció a la estatal financiamiento de casi US$ 1.900 millones, en condiciones competitivas, para que pudiese adquirir la participación en Los Bronces.

- ¿Cuán importante es este acuerdo para Mitsui?

- Este es un hito extremadamente importante, un logro que hemos anhelado desde una perspectiva radical y de gran eficiencia. Sin embargo, nunca fue fácil llegar a donde estamos hoy. Pero gracias al esfuerzo de todo este equipo de personas, es un sueño hecho realidad.

- ¿Qué que significa Chile para su compañía?

- La primera inversión de Mitsui en el sector del cobre en el extranjero tuvo lugar en Chile, allá por 1957. Fue nuestra primera inversión en cobre fuera de Japón. Así pues, iniciamos nuestra estrategia de cartera global de cobre hace más de 70 años. Y Chile fue el punto de partida de todo ello.

- ¿Están considerando nuevas inversiones mineras en el país?

- Siempre estamos buscando nuevas oportunidades. El cobre es uno de los recursos minerales más importantes de nuestra cartera, especialmente en el contexto actual de digitalización, electrificación y reducción de las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial. El cobre es uno de nuestros objetivos estratégicos más importantes, en el que nos gustaría poner énfasis.