Pérdidas de Enami casi se triplican a septiembre y llegan a US$ 130 millones

La menor producción de cobre -debido principalmente a suspensiones de la operación de la Fundición Hernán Videla Lira, en Paipote- así como mayores costos de venta explicaron el incremento de las pérdidas de la Empresa Nacional de Minería (Enami), las que totalizaron US$ 129,5 millones a septiembre, casi tres veces de lo reportado a igual lapso de 2022, cuando el saldo en rojo llegó a US$ 45,4 millones.

La deuda financiera superó los US$ 700 millones. Los vencimientos de corto plazo alcanzaron a septiembre los US$ 529,8 millones, en tanto que los pasivos de largo plazo a la misma fecha suman US$ 107,7 millones. Cabe señalar que estos niveles sólo se vieron hace dos décadas, cuando en 2005 la minera estatal acumuló un saldo en rojo de US$ 550 millones, lo que gatilló la venta de la Fundición Ventanas a Codelco. En mayo de este año, la cuprera cesó la operación de la instalación por razones ambientales y económicas.

Según los estados financieros, todos los indicadores operacionales cayeron: las ventas físicas de cátodos mostraron una baja del 30,3%, principalmente por la menor producción de la Fundición Paipote; la comercialización de oro y plata cayó 32,5% y 19,3%, respectivamente, así como la venta de ácido, que presentó una reducción de un 45,7%.

En tanto, al 30 de septiembre de 2023, la producción total de Enami alcanzó a 63.886 toneladas métricas, cifra que representa una baja de un 13,9% respecto a igual período del año 2022.

Enami inició este año el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para modernizar la Fundición Paipote, proyecto que demandará US$ 1.378 millones de inversión.

La iniciativa contempla una fase de construcción de 33 meses, una operación estimada en 50 años y una fase de cierre de 12 meses.